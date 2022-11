Gli haters a Chanel Totti: ‘Si vede che sei rifatta’, e lei: ‘Si vede che siete naturali, fate cag**e’

Botta e risposta tra Chanel Totti e alcuni suoi detrattori su TikTok. La bella figlia 15enne di Ilary Blasi e Francesco Totti in queste ore è al centro delle polemiche, accusata di essere ricorsa a qualche ritocchino o di usare dei filtri. Accuse che le vengono rivolte sui social sotto i video postati da Chanel.

Sotto i tanti complimenti che vengono rivolti alla ragazza, infatti, c’è infatti chi insinua che la bellezza non sia naturale, ma frutto di “accorgimenti”. Tantissimi i commenti al veleno degli haters, che l’accusano sia di usare i filtri per modificare i lineamenti, sia di aver già fatto “un salto” dal chirurgo estetico. Battute e frasi che per diverso tempo Chanel ha ignorato, fino a ieri, quando ha deciso di replicare con un video, sempre utilizzando il social cinese.

Il video doppiato

La ragazza, in penombra nella sua stanza e in compagnia di un’amica che non viene inquadrata, ha deciso di rispondere in maniera molto forte. Utilizzando la voce dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi, fan dei ritocchini e della chirurgia estetica, Chanel ha postato un video indirizzato a chi la insulta, mimando la frase in modo eloquente. “Perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate cac**e al c…”.

Il video ha ricevuto tantissimi commenti di risposta, che si sono divisi in favorevoli e contrari. C’è chi ha criticato la 15enne per il linguaggio (“Complimenti per la finezza…”, “Che principessa…”) e chi invece l’ha incoraggiata, dicendole di aver fatto bene a rispondere a chi la critica e a 15 anni può permettersi questo e altro.