Concerto Pooh a Roma allo Stadio Olimpico: ecco quando e costo biglietti

Sono stati sul palco dell’Ariston nella prima serata della kermesse e ora si preparano per i concerti. I Pooh si sono esibiti davanti a milioni di telespettatori italiani nel corso dello show condotto da Amadeus nella formazione originaria, con la partecipazione di Riccardo Fogli, ma senza il batterista Stefano D’Orazio, scomparso a causa del coronavirus a novembre 2020.

L’annuncio del concerto di Milano durante il Festival di Sanremo

Proprio durante il Festival della canzone italiana hanno annunciato il primo dei concerti programmati allo stadio di San Siro a Milano e sono già stati venduti migliaia di biglietti, per quanto ancora ci sono ancora posti liberi. Il concerto si terrà il 6 luglio prossimo e il costo dei biglietti va da un minimo di 39 euro a un massimo di 95 euro.

Non solo il concerto a Milano, ma anche un appuntamento a Roma allo stadio Olimpico, fissato per il 15 luglio prossimo. Questa seconda esibizione è stata annunciata dal gruppo musicale nel giorno di San Valentino, durante il telegiornale delle 20. Chiunque sia interessato a prendere parte all’evento, però, deve può iniziare a farlo, visto che i biglietti sono disponibili dal pomeriggio di ieri su Ticketone.

Al via la vendita dei biglietti anche per il concerto all’Olimpico

Dopo le richieste che si sono registrate per il concerto di San Siro è opportuno che i fan acquistino nel minor tempo possibile i biglietti per l’esibizione a Roma. Con grande sorpresa, infatti, sono stati gli stessi componenti della band a sottolineare con un post social: “Non ci aspettavamo quello che è successo. 30mila biglietti in meno di 24 ore e San Siro sta per diventare sold out. È pazzesco l’ampre e l’affetto che ci avete dimostrato ancora una volta. Leggendo i tanti commenti che ci sono arrivati, tanti nostri fan del cenro e sud Italia ci chiedono di fare un concerto più vicino a loro. Così dopo i risultati di San Siro abbiamo deciso di portare Amicixsempre all’Olimpico di Roma sabato 15 luglio”.