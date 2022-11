Cosa fare e cosa visitare a Roma (con i bambini): tutti gli eventi e i musei

Decidere cosa fare a Roma comporta solo l’imbarazzo della scelta. I luoghi da visitare sono davvero tanti. Non solo musei, mostre, musica, teatro, ma anche una serie di avvenimenti programmati ad hoc. A volte si danno per scontato mete sulle quali, invece, non ci si è mai soffermati e non se ne conosce la storia. Tra i tanti luoghi da visitare anche in famiglia ce ne sono diversi nella Capitale.

Fontana di Trevi e Bocca della Verità

La Fontana di Trevi è famosissima non solo come luogo d’arte e storia, ma anche per il cinema essendo stata quella nella quale ha fatto il bagno Anita Ekberg ne “La dolce vita”, film che risale al 1960, ma anche la Fontana venduta da Totò, nel famoso film Totò truffa 62. Affascinante anche la Bocca della Verità è un altro luogo suggestivo di Roma. Si tratta di una grande maschera situata nella Basilica di Santa Maria in Cosmedin che secondo la leggenda che si è diffusa nel medioevo morderebbe la mano di colui che dice una bugia. Non si può escludere neanche un tour attraverso i piatti tipici romani. La cucina romana è una delle più tipiche e ha anche pietanze estremamente gustose. Il fine settimana potrebbe essere anche trascorso a cercare di scoprire quali sono i cibi tipici romani.

Piazza di Spagna e Gianicolo

Piazza di Spagna o anche la scalinata di Trinità dei Monti offrono una visuale splendida sul centro della città. Come tante località di interesse storico è stato teatro di un film tra i più noti del cinema americano: Vacanze romane. Anche il Gianicolo di Roma offre una veduta su tutto il centro storico di Roma. La Passeggiata del Gianicolo offre un panorama suggestivo non solo ai turisti, ma anche a quei romani che non hanno mai avuto il tempo di concedersi un giro al Gianicolo.

Colosseo

Il Colosseo è una fermata necessaria per chi vuole conoscere uno dei posti storici e simbolici della capitale. L’Anfiteatro Flavio è uno dei luoghi più rappresentativi di Roma. È una delle mete più gettonate e non solo dai visitatori stranieri, d’altro canto è ai primi posti delle attrazioni della città. Piazza Navona ricopre da sempre una tappa fondamentale per chi vuole visitare Roma. A rendere tanto affascinante la piazza sono le tre fontane: la Fontana del Moro, la Fontana de Calderari e la fontana dei Quattro Fiumi. Piazza del Campidoglio è certamente una località da non perdere, non solo per gli appassionati di storia dell’arte, ma anche per la sua maestosità. Anche piazza Farnese è una tra le più famose di Roma, grazie alla presenza delle due fontane gemelle, provenienti dalla Terme di Caracalla.