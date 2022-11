Mercatini di Natale 2022 a Roma, quali sono i più belli e dove si trovano: tutti gli eventi in programma

A Natale, Roma, è più e suggestiva che mai. Il centro storico è certamente il protagonista del Natale di Roma, meta di turisti provenienti da ogni parte del Mondo, con via del Corso e via dei Condotti che brillano con luminarie bellissime e ogni anno diverse, da far camminare con il naso all’insù. Anche Piazza di Spagna ospita i mercatini di Natale e, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, sarà allestito il tradizionale presepe.

Il mercatino di Natale di Piazza Navona è il più famoso di Roma, un appuntamento con la tradizione per grandi e piccini, che riporta gli adulti indietro nel tempo dell’infanzia, quando con i genitori andare a Piazza Navona durante le feste e specialmente il giorno dell’Epifania significava pupazzi, giochi, giri sul carosello e gustose leccornie. Un’occasione per raccontare aneddoti a figli e nipoti e condividere con loro ricordi del passato.

I mercatini di Natale a Roma

Anche i Parioli si illuminano con la magia del Natale. Bancarelle a tema con addobbi, statuine e dolcetti, ma anche idee regalo di diverso tipo, come oggetti artigianali per la casa e accessori. A disposizione un’area ristoro per i visitatori e intrattenimento. Il Christmas Wonderland, il villaggio di Natale più atteso e amato della Capitale Si tratta di un allestimento dal sapore internazionale. Un’occasione per scoprire usi, tradizioni e simbologie multiculturali. Viale Angelico 52 ospiterà 40 store che porteranno nella Capitale le atmosfere magiche di Portobello Road a Londra. Saranno presenti eccellenze dello street food e temporary shop di brand ricercati.

Presso la Città dell’Altra Economia, in Largo Dino Frisullo, quartiere Testaccio, nei fine settimana di dicembre c’è un mercatino con creazioni artigianali e specialità locali. Natale a Roma non è soltanto in centro, ma è anche in periferia. A Laurentina, da qualche anno, viene organizzato il Mercatino di Natale delle cinque colline, presso il cortile della Parrocchia di San Romualdo che – per l’occasione- si trasforma in un villaggio natalizio innevato dove trovare idee per i regali, gustare dolci e bevande calde e far giocare i bambini tra musica e animazione.

Nel quartiere Appio Latino, invece, prende vita un magico villaggio di Natale, la Fabbrica degli Elfi, allestito nello spazio fieristico-culturale ‘Ragusa-Off”, in via Tuscolana 179. Una grande struttura al coperto in grado di ospitare centinaia di espositori. In Via IV Novembre 157B (largo Magnanapoli), da fine novembre torna, come ogni anno, torna lo Spazio Natale Emergency. Un’iniziativa che trasforma l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di fare un gesto di pace, contribuendo a garantire cure alle vittime della guerra e della povertà e a promuovere una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani Il ricavato degli Spazi Natale sarà destinato agli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi quotidiani, l’organizzazione continua a offrire prestazioni mediche gratuite e di elevata qualità.