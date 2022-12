Cos’è il Secret Santa? Come funziona, regali (online) e idee divertenti

Che Natale sarebbe senza regali? L’usanza del Secret Santa o del Babbo Natale segreto, affonda le sue radici proprio nelle prime tradizioni natalizie. Gli originali Secret Santa erano infatti gli aiutanti portatori di doni di San Nicola. Rivisitata in chiave moderna, quest’usanza oggi rappresenta un’importante e preziosa occasione per consolidare i legami tra parenti ed amici e perché no, anche quelli con i colleghi che solitamente sono impegnati dietro alla scrivania.

Regali di Natale 2022, quali sono gli orologi più belli per lui o lei: le idee e i consigli

Come funziona l’usanza del Secret Santa

Solitamente, lo scambio segreto di regali è regolato da un sorteggio e i nomi dei vari partecipanti vengono estratti da un cappello. Una volta che il gruppo è riunito ogni persona scrive il proprio nome su un pezzo di carta e poi si estrae a caso un nome dal cappello. Poi, si scrivono uno o due suggerimenti di regalo su una lista dei desideri dalla quale il tuo Secret Santa sceglierà un dono per te. Il tutto può essere appuntato con carta e penna ma anche affidandosi creando online delle liste desideri.

Le regole

Ma quali sono le regole del Secret Santa? Per organizzare una serata ad hoc con tanto di ‘regali misteriosi’ bastano poche e semplici mosse. Prima di tutto riunisci il gruppo di partecipanti, poi ognuno di loro deve scrivere su un pezzo di carta il proprio nome e successivamente tutti i fogliettini dovranno essere messi all’interno di un cappello o contenitore procedendo poi all’estrazione. Imposta quindi un budget di spesa e lascia infine che i partecipanti creino la loro personalizzata lista dei desideri, adesso non resta altro che godersi la sorpresa!

Regali di Natale per casa e famiglia: le idee e i consigli, cosa comprare

Secret Santa, qualche originale idea regalo

La tradizione del Babbo Natale segreto costituisce una preziosa opportunità per rinforzare i legami con i propri familiari ed amici. Ecco per voi alcune idee originali che lasceranno tutti senza parole. Ne è un esempio la comoda cassa bluetooth waterproof Ewa, prodotto utile e versatile, può essere utilizzato in diverse situazioni. Passiamo al pratico Smartwatch Amazfit Band5, regalo perfetto per amici e parenti sportivi! O ancora perché non regalare il cappello bluetooth Cotop? L’indumento ha al suo interno due auricolari bluetooth che permettono di ascoltare la musica mantenendo la testa al caldo. Veniamo infine alla mini stampante portatile Pohove che per gli amanti della tecnologia rappresenta davvero una chicca da non farsi scappare!