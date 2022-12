Dove si trova ora Babbo Natale? Il percorso e i Santa Trackers in tempo reale, come funzionano le app

Alla vigilia della festa più amata dell’anno spopolano le app che rendono felici i bambini e le bambine: i “Santa Trackers“, che permettono di scoprire in tempo reale la posizione di Babbo Natale nel suo lungo viaggio di consegna dei regali in tutto il mondo. Ecco tutte le informazioni su come funziona l’applicazione che sta facendo impazzire i piccoli di tutto il mondo.

La tradizione di Babbo Natale

Sappiamo che il Natale è per eccellenza la festa dei più piccoli e sono sempre molto curiosi di questo anziano signore, tutto vestito di rosso e con una lunga barba bianca che in una sola notte riesce a fare il giro del mondo e portare i regali a tutti i bambini più bravi. Nell’era digitale, rispondere alle domande che fanno i bambini sarà ancora più semplice, soprattutto grazie al “Santa Trackers” cioè un’applicazione in tempo reale che individua la posizione di Babbo Natale su una mappa interattiva.

I Santa Trackers nascono da un errore

La tradizione nasce nel 1955 negli Stati Uniti, dove sono molto diffusi i call center natalizi come attività commerciali che gestiscono le richieste per Babbo Natale e rispondono alle domande dei più piccoli. A causa di un errore di stampa, però, alcuni bambini si ritrovarono al telefono con Harry Shoup, il comandante del pentagono della difesa aerea nello stato del Colorado. Il comandante scelse di stare al gioco con i bambini e rispose alle loro domande: “Quanti anni ha Babbo Natale?”, “Quando è il suo compleanno?”, “Quando arriva?”.

Come funzionano le app

Dopo l’incidente con il comandante, l’agenzia del pentagono che oggi si chiama Norad, ha creato un sistema di tracciamento che identifica la posizione di Babbo Natale. Vi basterà scaricare l’app sul cellulare per coinvolgere ancora di più i bambini ed immergervi nel clima del Natale. Quest’anno l’idea è stata usata anche da Google, basterà digitare “Santa Tracker” nel motore di ricerca e vi appare la posizione esatta e la didascalia in cui vi dice tra quante ore arriverà da voi.

Itinerario di viaggio di Babbo Natale

Qual è il percorso che fa Babbo Natale per fare il giro del mondo in una sola notte? Secondo la tradizione, l’anziano signore che porta i regali a tutto il mondo in una sola notte, inizia proprio dal lontano Oceano Pacifico. Attraversa l’Oceano più esteso della Terra a bordo della sua slitta trainata da otto renne e si dirige verso Ovest, passando prima dall’emisfero Orientale e poi da quello Occidentale. In questo modo i più piccoli dovranno andare a letto presto per non incontrare Babbo Natale che segretamente riempirà la casa di doni.