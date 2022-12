Il bimbo non parla perché autistico, il fratellino scrive a Babbo Natale: ‘Aiutami a capire che regalo vuole’

Natale, tempo di regali e di magia per tutti, specie per bambini. Almeno così dovrebbe essere. I bimbi allora, già da giorni, sono impegnati a scrivere le classiche letterine a Babbo Natale, con l’elenco dei doni che vorrebbero ricevere, garantendo di essere stati buoni. O, se non lo sono stati, che lo saranno in futuro.

Nella sua letterina per Babbo Natale, non chiede nulla per lui, il piccolo Francesco. Pensa piuttosto al suo fratellino Luca, affetto da una grave forma di autismo. Luca non parla, non riesce a comunicare né con Francesco né con i genitori. E adesso che è arrivato Natale, nessuno sa cosa potrebbe desiderare. Quale sarebbe il gioco che lo renderebbe felice. Se gli farebbe piacere ricevere un videogioco o una macchinina, se un libro o delle costruzioni.

La lettera che commuove il web

E allora suo fratello Francesco, nell’ingenuità dei suoi 6 anni, ha preso il quaderno a righe, ha strappato un foglio e ha scritto la letterina per Babbo Natale. “Caro Babbo Natale – ha scritto – Puoi portare un regalino per mio fratello Luca? Visto che noi non sappiamo che regalino vuole, perché è autistico”. Poi ha concluso con: “Grazie Babbo Natale, ti voglio non bene, ma benissimo”. E ha firmato: “Francesco per Luca”.

Una lettera tenerissima, che qualcuno ha messo sul web. E in poco tempo è diventata virale, con centinaia di condivisioni e altrettanti di commenti. “Queste sono le letterine speciali e amorevoli che tutti dovremmo applaudire. Speriamo che Babbo Natale esaudisca il tuo desiderio per Luca. Stupendo Francesco”, commenta Antonella. Enrico invece: “Dai bambini viene sempre il meglio…Poi crescono”. Federico suggerisce un regalo: “Un cagnolino preso al canile. Fa 2 miracoli. Uno al peloso ed uno al bambino”.