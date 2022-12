La cocaina con il logo di Babbo Natale nascosta nei calzini e nelle mutande: 24enne nei guai

Pusher in tema Natalizio arrestato a Roma. E’ finito in manette un 24enne che, dopo essere stato fermato dalla Polizia, è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente che il ragazzo aveva provato a nascondere dividendola tra gli indumenti intimi indossati.

Il controllo

In realtà i poliziotti del Commissariato Esquilino erano già sulle tracce del ragazzo (di Roma, ndr). Nelle scorse ore, dopo averlo pedinato, gli Agenti lo hanno infine fermato mentre si trovava a bordo della sua autovettura per eseguire degli accertamenti. Subito però il giovane è apparso nervoso ed insofferente. I poliziotti hanno quindi deciso di approfondire il controllo e così gli hanno trovato addosso (letteralmente) di tutto.

La droga nascosta negli indumenti intimi

Nascosti negli slip c’era un involucro contenente 5 grammi di cocaina; nel calzino del piede sinistro, 9 involucri da 1 grammo ciascuno della stessa sostanza; nel calzino del piede destro infine, 2 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 10 grammi e circa 30 grammi di cocaina suddivisa 10 involucri contrassegnati peraltro da un adesivo raffigurante Babbo Natale. All’interno della macchina, e precisamente del vano porta oggetti, erano infine occultati 510 euro. La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal GIP la convalida dell’arresto.

Ondata di arresti per droga a Roma

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli da parte della Polizia che complessivamente nelle ultime ore ha portato all’arresto di 9 persone (tra cui il 24enne di cui sopra). Tra gli interventi rilevanti anche il blitz eseguito nell’appartamento in zona Torrevecchia dove sono stati rinvenuti circa 7kg tra marijuana, hashish e cocaina. Circa 20.000 euro la somma sequestrata dagli Agenti nel corso dei controlli.

Controlli ad alto impatto a San Lorenzo: guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga, 6 denunciati