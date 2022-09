Elena Ballerini: chi è, età, carriera, marito, vita privata, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini è uno dei volti più noti della televisione italiana, in veste soprattutto di conduttrice televisiva e showgirl, ora pronta a entrare come concorrente nel cast di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti previsto per l’autunno 2022. Conosciamola meglio per non farci cogliere impreparati durante la trasmissione.

Chi è la conduttrice Elena Ballerini

Elena Ballerini ad oggi ha 38 anni: è nata a Genova il 21 febbraio 1984, sotto il segno zodiacale cuspide Acquario-Pesci. Sin dalla sua più tenera età, Elena Ballerini ha sentito forte l’attrazione verso il mondo della musica e dello spettacolo in generale, avvicinandosi al mondo artistico grazie a sua mamma Marina, musicista, dalla quale ha preso gran parte della sua passione.

I primi studi e i primi passi nella musica

Ha studiato canto, recitazione e scrittura, grazi a cui è stata finalista di numerosi concorsi letterari. Ma c’è di più: a soli sedici anni ha iniziato a studiare musica Jazz e Soul, avvicinandosi al mondo del Musical con le interpretazioni di Il Fantasma dell’Opera, Evita e Cats.

Nome vero

Una curiosità interessante riguarda proprio il suo vero nome: di fatto, all’anagrafe la concorrente di Tale e Quale Show è registrata con il nome vero di Elena Pappalardo.

L’inizio della carriera televisiva

La sua carriera nella televisione, però, prende il volo solamente nel 2012, partecipando come inviata per la trasmissione La TV Ribelle, magazine quotidiano dedicato ai ragazzi, in onda su Rai Gulp. Ha poi proseguito il suo percorso in Rai entrando nel cast di Mezzogiorno in Famiglia, fin dalla stagione 2014-2015.

L’approdo al Tale e Quale Show

Nell’estate 2022 Elena è già pronta per far parte del team di concorrenti del famoso programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, la cui nuova edizione è prevista proprio per questo autunno 2022.

Amici e Mezzogiorno in famiglia

La presentatrice entrata nel cast del programma di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia nella stagione televisiva 2014 -2015, nel ruolo di inviata nei paesi protagonisti della trasmissione dalle piazze dei comuni italiane. Qui resta per quattro anni, fino a quando, nel giugno 2018 quando si è ritirata per la maternità.

Dopo aver partorito suo figlio, Alberto Emanuele, nel 2019 è tornata, sebbene saltuariamente, come ospite del programma, anche in qualità di cantante, interpretando i brani Memory, Con te partirò in coppia con il tenore Graziano Galatone e Grande amore. Insomma, esibizioni eclettiche e ben congegnate grazie al suo background di studi musicali

Marito e vita privata

Si chiama Luca Ghini il marito della conduttrice televisiva, manager originario di Genova. Dopo un anno di fidanzamento, i due si sono sposati il 18 giugno 2016 a Portofino, con una cerimonia da favola.

Instagram

Sul rinomato social, Elena Ballerini è molto seguita ed apprezzata per i suoi post: vanta ben 116K follower.