Elisa Isoardi: chi è, età, carriera, altezza, figlia, chi è il compagno, Instagram, ultimissime notizie, programmi tv

Dopo la pausa estiva e il successo delle scorse edizioni, oggi torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti Elisa Isoardi, che una settimana fa ha esordito con ‘Vorrei dirti che’, nuovo programma che la vede in viaggio per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare al pubblico.

Dagli esordi al debutto di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre del 1982. Originaria di Monterosso Grana, Elisa è cresciuto a Caraglio. Nel 1998 ha vinto il titolo di Miss Fragola e nello stesso anno ha partecipato a Miss Muretto. Nel 2000 Elisa ha partecipato al concorso di Miss Italia ed è alta 1,75. Dopo aver compiuto i primi studi superiori presso la scuola ‘Istituto Superiore Eula’ a Savigliano, Elisa si è trasferita a Roma per studiare recitazione. Qui si è diplomata nel 2000. Dopo il diploma, dal 2001 al 2003, ha partecipato a diverse produzioni teatrali. Successivamente si è trasferita a Milano dove ha intrapreso la carriera di modella: ha posato per una campagna fotografica di Brooksfield, ha sfilato per il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli. Nel 2005 è tornata a Roma ed è entrata in Rai come inviata nella trasmissione ‘Guarda che luna’. Da lì un successo dopo l’altro tanto che si è affermata come conduttrice televisiva.

I programmi in tv

Elisa Isoardi, infatti, ha condotto diversi programmi. Ecco alcune delle sue trasmissioni:

Linea verde Estate

Miss Italia nel mondo

Unomattina

A conti fatti

La prova del cuoco fino al 2020

Come concorrente, invece, ha partecipato all’Isola dei Famosi e a Ballando con le Stelle. Ora è di nuovo alla conduzione di una trasmissione tutta sua ‘Vorrei dirti che’.

Chi è il fidanzato, la storia con Salvini

Elisa Isoardi dal 2015 al 2018 ha avuto una storia d’amore, chiacchierata, con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Dopo la fine della relazione, Elisa Isoardi si è legata ad Alessandro di Paolo, un manager, ma loro relazione è durata poco: nel 2019 la showgirl ha confermato la chiusura della storia, andata avanti per alcuni mesi.

Elisa Isoardi punta tutto su Instagram

Elisa Isoardi è molto seguita su Instagram. Con il suo profilo ufficiale (@elisaisoardi) vanta oltre 620 mila followers.