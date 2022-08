Elodie e Andrea Iannone sono fidanzati? L’ultimo gossip sulla ‘coppia’

Sono stati visti in atteggiamenti teneri in Sardegna ed è esploso il gossip. Elodie e Andrea Iannone sarebbero stati visti al Sanctuary di Porto Cervo baciarsi più volte. In Sardegna, Elodie ha trascorso del tempo con l’amica Diletta Leotta e il suo nuovo fidanzato Giacomo Cavalli.

Paparazzati in Sardegna

Non arrivano conferme o smentite dai due protagonisti della presunta love story, ma il gossip che è sta incuriosendo molti, una segnalazione arriva da Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online: “Mercoledì al Sanctuary di Porto Cervo Elodie e Iannone erano insieme e si sono baciati diverse volte”.

Si tratta però solo di “chiacchiere” visto che non ci sono foto pubblicate che immortalano i due. Restano quindi dubbi sulla fondatezza della notizia.

Gli ex di Andrea Iannone e Elodie

Andrea Iannone, è molto conosciuto anche per le sue ex: Giulia De Lellis e Belén Rodriguez. Elodie, invece, dopo la fine della relazione con Marracash viene continuamente associata a uomini diversi. L’ultimo in ordine di tempo è stato Davide Rossi, manager di Armani, con il quale è stata paparazzata mentre si scambiavano un bacio lo scorso febbraio.

Nonostante le foto di flirt mai confermati, la cantante ha espresso più volte il suo pensiero sull’amore ancora vivo per il famoso rapper:: “Nessun fidanzato sarà mai alla sua altezza – ha detto su Nove a La Confessione di Peter Gomez -. Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”.