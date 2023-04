Eros Ramazzotti diventa papà? Il pancino sospetto della fidanzata Dalila Gelsomino

In casa di Eros Ramazzotti, da qualche giorno, è festa per la nascita di Cesare, il figlio di Aurora, nota influencer nata dall’unione del cantante con la presentatrice Michelle Hunziker. Ma da qualche tempo si vocifera che dopo essere diventato nonno Eros potrebbe essere un’altra volta papà. A insospettire curiosi e fan dell’artista è il pancino sospetto della compagna, Dalila Gelsomino. Per quanto, al momento, la notizia non sia stata né smentita né confermata, se realmente la Gelsomino fosse incita, Eros diventerebbe papà per la quarta volta, dopo Aurora e le due figlie avute da Marica Pellegrinelli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Le curve della compagna di Eros hanno insospettito i fan dell’artista

Ad aver insospettito sono state le curve dell’attuale compagna dell’artista, immortalate in un’uscita della coppia a Madrid. Fotografie che ritraggono, senza ombra di dubbio, una coppia affiatata e anche molto innamorata, ma chissà che questa unione non sia sugellata dalla dolce attesa di Dalila. Quest’ultima lavora nel campo immobiliare e fa la spola tra Milano e Playa del Carmen in Messico.

Al momento i fan di Eros Ramazzotti hanno potuto registrare solo la grande emozione e il grande entusiasmo del cantante quando è stato annunciato l’arrivo di Cesare, In quella circostanza, infatti, ha postato un messaggio sui social nel quale ha scritto: ‘La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani’.

Il neo nonno si trova in tour in compagnia della sua compagna

Ma il neo nonno sta vivendo una doppia gioia, perché solo di recente ha ufficializzato la sua storia d’amore con Dalila, mantenendo però ottimi rapporti sia con Michelle sia con Marica. Ma la nuova relazione sentimentale ha completamente rapito l’artista che nel suo tour può contare sulla presenza della Gelsomino che lo segue, seppure solo da dietro le quinte.