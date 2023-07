Federe: ogni quanto converrebbe lavarle e igienizzarle, non lo fa quasi nessuno

Le federe sono di certo un elemento importante per il nostro letto che, permettono, quindi, di proteggere i cuscini.

Nella nostra casa ci sono sicuramente svariate cose alle quali dare la dovuta attenzione. D’altra parte, non sono di certo pochi i compiti che ci spettano quando iniziamo a vivere per conto nostro o, magari, cominciamo una convivenza. Ma, a dire la verità, potremmo senza dubbio affermare che certi doveri sono imprescindibili e dei quali non possiamo soprassedere, come quello legato alla pulizia delle federe.

La cura della casa

Per fortuna, però, non tutto richiede una cura giornaliera, per esempio, se vogliamo, il lavaggio dei vetri delle finestre o del frigorifero.

In questo caso, quindi, se non ci fosse una sporcizia eccezionale, è possibile effettuare il tutto una volta a mese, o, perlomeno, non così di frequente.

Altri mestieri domestici, invece, è cosa buona e giusta prendersi la briga di farli ogni giorno se non vogliamo che la nostra casa diventi un ricettacolo di polvere, germi e batteri.

Ci sono, peraltro, delle stanze, in particolare, che richiedono una pulizia quotidiana, perché inevitabilmente rischiano di sporcarsi più facilmente, dato che ci passiamo del tempo maggiore.

Le zone del nostro appartamento a cui dobbiamo fare più attenzione, quindi, sono la cucina e la toilette che, in effetti, possono essere soggette a premure più scrupolose.

In questo punto della casa, quindi, possono formarsi spesso odori sgradevoli, incrostazioni, e quant’altro, che, se non vengono eleminati in maniera tempestiva, rischiano di diventare successivamente piuttosto difficili da rimuovere.

Tuttavia, naturalmente, persino altri angoli hanno bisogno di essere spazzati e puliti molto spesso per i motivi già menzionati poc’anzi. La camera da letto, infatti, benché sia il luogo dove si trascorrono meno minuti, non può sicuramente essere tralasciata.

In questo posto della casa, in effetti, dormiamo e non possiamo permetterci di respirare qualcosa che potrebbe, alla lunga, farci male alla salute.

Come tenere pulite le coperte e le lenzuola

A tal proposito, per quanto riguarda, il cambio delle lenzuola e delle coperte, bisognerebbe seguire una prassi precisa. Durante i mesi invernali, quindi, chi più e chi meno, a seconda di quanto si è freddolosi, potrebbe succedere che si tengano due o tre coperte.

Ebbene, queste ultime, ancora una volta per una questione di igiene, dovrebbero essere lavate almeno ogni due settimane.

Le lenzuola, invece, si possono cambiare anche una volta al mese, anche se, nei periodi dell’anno più caldi, si dovrebbe anticiparne il cambio, e, dunque, effettuarlo ogni settimana.

Vediamo, però, anche come tenere al meglio le nostre federe. Si procede nel seguente modo. In primis, è necessario rimuoverle dal cuscino e scuoterle per bene. Poi, dopo aver controllato la dicitura trascritta sull’etichetta, si andranno a riporre nella lavatrice.

Bisogna, perciò, scegliere il detersivo per capi bianchi o colorati, e se, la federa si presenta molto sporca, magari macchiata in maniera palese, sarebbe meglio aggiungere anche un po’ di candeggina.

Se si versa persino dell’aceto bianco, quindi, si potrà avere anche un effetto antibatterico del tutto naturale. Così, terminato il ciclo di lavaggio, sarà vostra premura stendere la federa all’aperto, di modo che, al contempo, si possa anche arieggiare.

Infine, dovrebbe essere scontato che, prima di riporla nuovamente sul cuscino, si debba aspettare che la federa sia asciutta completamente e che non si presenti ancora umida.