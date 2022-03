Festa del Papà 2022, le migliori frasi e immagini da inviare il 19 marzo su WhatsApp

Finalmente è arrivato il giorno che tutti i papà aspettano con ansia: la loro festa. Oggi, sabato 19 marzo, è la festa dei papà, di quelli che mettono al mondo i figli. Di quelli che li crescono con amore, affetto. Di quelli che non lasciano mai soli i loro bambini, che li seguono con lo sguardo anche da adulti.

Per fare gli auguri al papà abbiamo realizzato una lista di aforismi, citazioni famose e immagini da mandare su WhatsApp per festeggiare la Festa del Papà. Ecco una serie di frasi divertenti e originali da mandate via WhatsApp, Facebook Messenger o altri social network come Instagram.

Frasi Festa del Papà 2022: le migliori frasi da inviare su WhatsApp

Caro papà, mi hai insegnato a camminare, a portare la bicicletta, l’automobile e poi a diventare grande: grazie per i sacrifici che hai fatto per me e per tutto quello che mi hai dato. Auguri!

Ciao papà, spero un giorno di poter dare a mio figlio tutto quello che te mi hai dato.

Non esiste distanza che ci possa separare. Tanti auguri papà.

Tanti auguri papà. Senza di te oggi non sarei la persona che sono oggi e di cui spero tu sia orgoglioso. Buona festa del papà!

Il 19 marzo è la tua giornata, papà, ma spero tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno!

Nel giorno della Festa del papà voglio farti sapere che ti voglio bene con tutto il mio cuore. Auguri!

Ho scritto un bel biglietto, per esprime il mio affetto, Al miglior papà del mondo, i miei auguri a tutto tondo!

Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita… il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Buona festa del papà 2022!

Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio.

Alla guida della mia vita, all’esempio che ho seguito. Tanti auguri papà!

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno

Festa del Papà 19 marzo 2022: le migliori immagini da inviare