Festa della Mamma 2022, cosa regalare: idee regalo economiche e originali

Domenica 8 Maggio è una giornata davvero importante. Si celebra la festa della mamma, la persona più importante della nostra vita. Dopo tutti i sacrifici che una madre fa quotidianamente e il bene che ci ha trasmesso dal primo istante, vogliamo che la giornata sia davvero speciale. Per questo abbiamo pensato ad alcune idee regalo per strapparle un sorriso, ricordandole quanto le vogliamo bene.

Regali per la festa della mamma

Ovviamente non ci si dovrebbe ricordare di quanto fanno le mamme solo nella loro festa, ma tutti i giorni. Il loro calore è così speciale che non possiamo farne a meno. Se non sapete cosa regalare e non avete alcuna idea, vogliamo proporvi alcune “chicche” che sicuramente vi faranno fare una bellissima figura. Basta anche una cosa semplice.

Come primo regalo si potrebbe pensare a un’ottima iniziativa: l’ Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC . Prendendo questa pianta darete anche un grosso contributo alla ricerca oncologica facendo doppiamente del bene.

. Prendendo questa pianta darete anche un grosso contributo alla ricerca oncologica facendo doppiamente del bene. Il bracciale Macaron del marchio Too Late. O un accessorio simile a cui poter attaccare diversi ciondoli simbolo che caratterizzano il vostro rapporto.

Macaron del marchio Too Late. O un accessorio simile a cui poter attaccare diversi ciondoli simbolo che caratterizzano il vostro rapporto. Una bella collana con degli orecchini abbinati o un anello che possa portare con sé per ricordarsi sempre del pensiero.

con degli abbinati o un anello che possa portare con sé per ricordarsi sempre del pensiero. Una bella borsa a tracolla . Comoda e sempre utile per tutte le occasioni

. Comoda e sempre utile per tutte le occasioni La piastra per cupcake di Breston. Velocissima e facilissima da utilizzare, di cui poi potrete beneficiarne anche voi!

Un set di prodotti per la skincare , come ad esempio i pacchetti di Bottega Verde

, come ad esempio i pacchetti di Bottega Verde Una bella palette con tutti i colori di ombretto preferiti e più a tono con i lineamenti di vostra madre

con tutti i colori di ombretto preferiti e più a tono con i lineamenti di vostra madre Un buon libro

Delle piante da poter mettere in casa

Ancora, potreste pensare a dei foulard, cappelli, gonne, camicette per la primavera. Se invece non avete tempo per andare nei negozi, un bel mazzo di fiori o qualche dolce fatto da voi in casa. Alle madri basterebbe anche un semplice biglietto con una lettera a cuore aperto, forse varrebbe più di mille regali materiali.