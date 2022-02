Frasi Martedì Grasso 2022, messaggi di auguri, aforismi e citazioni da mandare per Carnevale

Frasi Martedì Grasso: scopri dei divertenti aforismi relativi a questa festività. Come fare dei memorabili auguri di buon Carnevale? Di seguito riportiamo qualche suggerimento, piccoli auguri che possono essere inviati per messaggio oppure pubblicati sui vari social. Ricordiamo che un modo carino per condividere le frasi è anche incollarle in immagini: ormai è semplice e si possono direttamente modificare le foto scaricate sul telefono. Ma ora scopriamo le varie frasi: scorrile e scopri quella più adatta a te!

A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. (Nicolaï Evreïnov)

A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti. (Nicolaï Evreïnov)

È Carnevale: colori nelle strade, allegria nell’anima. (Anonimo)

Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare. (Anonimo)

Mi piacciono i coriandoli per terra a dimostrare che qualcuno si è divertito. Che la felicità per un attimo si è fermata in quel luogo. (Fabrizio Caramagna)

Se esci e incontri il principe azzurro, ricordati che è Carnevale… (Anonimo)

Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte. (William Shakespeare, Il mercante di Venezia)

− Papà mi compri i coriandoli?

− No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)

− No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo) Tantissimi auguri di buon Carnevale e non perdetevi troppo in chiacchiere che poi…s’ingrassa

I Carnevale passano, certe maschere restano! (Jean Paul Malfatti)

L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)

A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa. (Proverbio)

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte (Proverbio)

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte (Proverbio) Carnevale al sole, Pasqua molle. (Proverbio)

Carnevale o Quaresima, per me è la medesima. (Proverbio)

Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi. (Proverbio)

Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare. (Proverbio)

Leggi anche: Frasi Carnevale 2022, i migliori messaggi, foto e video da condividere su WhatsApp e Facebook