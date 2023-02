Frasi San Faustino: le citazioni e frasi divertenti da inviare il 15 febbraio ai single

San Faustino è il 15 febbraio ed è la festa di tutti i single! Passata la festa degli innamorati, con cuori rosa e cioccolatini, arriva anche un giorno di gioia per chi non è innamorato oppure non è fidanzato. Chi per scelta, chi vorrebbe trovare la dolce metà che non ha ancora incontrato, non importa, è una festa proprio per tutti e un buon motivo per festeggiare. Volete fare gli auguri ai vostri amici single e non sapete come? Ecco alcune idee di citazioni e frasi divertenti da inviargli per stappar loro un sorriso.

Citazioni divertenti da inviare ai single

Ci sono molti modi per fare gli auguri a qualcuno, come scrivere un bigliettino, regalare un fiore, oppure un semplice telefonata. Se non sapete come fare gli auguri ai vostri amici single, ecco per voi alcune citazioni divertenti da inviare a chi volete bene.

Chi vive in armonia con sé stesso vive in armonia con l’Universo.

(Marco Aurelio)

(Marco Aurelio) Più mi lasciano sola più splendo.

(Alda Merini)

(Alda Merini) Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Essere single non è male. Dà un bel senso di irresponsabilità.

(Michael Douglas)

(Michael Douglas) Amare sé stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) I single dovrebbero essere tassati maggiormente, non è giusto che alcune persone siano più felici di altre. (Oscar Wilde)

La solitudine è indipendenza. (Hermann Hesse)

Frasi da inviare il 15 febbraio

Se le citazioni non fanno molto per voi, ecco una serie di frasi simpatiche da inviare il 15 febbraio per augurare “Buon single day” a chi volete. Così saprà che essere single non vuol dire essere solo o sola. Anzi, saprà che avete avuto un pensiero carino nei suoi confronti e potrete strappare un sorriso! Ecco alcune idee per un messaggio carino:

Oggi è il 15 Febbraio. Tanti auguri di cuore a tutti i single felici di esserlo!

15 Febbraio. Felice San Faustino!

15 Febbraio. Felice San Faustino! Oggi è il giorno in cui i single celebrano la libertà di fare qualsiasi cosa senza dover rendere conto a nessuno. Tanti auguri a tutti!

Auguro a tutti i single una felicissima festa. Siate sempre voi stessi!

Le coppie hanno solo un giorno per festeggiare, io ho tutti i 365 giorni dell’anno per me… Buon San Faustino.

Non è vero che i migliori sono già tutti sposati… Io sono single!

Essere single non è una maledizione, ma un’opportunità… Buon San Faustino a tutti i single!

Vincenzo Dascanio apre a Roma per San Valentino: ecco dove