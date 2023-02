Perché San Valentino è la festa degli innamorati? La storia

La vera storia di San Valentino, perché si festeggia questa ricorrenza? Oggi è una di quelle date cerchiate in rosso da milioni di persone che regaleranno alla propria lei o al proprio lui (e viceversa) una giornata da sogno. Che si tratti di un regalo a sorpresa, di una cenetta romantica o magari di un viaggio atteso da tempo, le coppie di tutto il mondo (o quasi) festeggeranno il loro amore. Il 14 febbraio è infatti il giorno dedicato a tutti gli innamorati. Ma perché è stata scelta proprio questa data? Ecco allora le origini di San Valentino.

Perché San Valentino si festeggia il 14 febbraio

L’originale festività religiosa prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa pagana dei Lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana (come per il Natale). Le origini di questa festività sono pertanto molto antiche. Pur rimanendo incerta l’evoluzione storica della ricorrenza, ci sono alcuni riferimenti storici, i quali fanno ritenere che la giornata di San Valentino fosse dedicata agli innamorati già dai primi secoli del II millennio. Fra questi, c’è la fondazione a Parigi, il 14 febbraio 1400, dell'”Alto Tribunale dell’Amore”, un’istituzione ispirata ai princìpi dell’amor cortese. Il tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d’amore, ai tradimenti e alla violenza contro le donne. I giudici venivano selezionati in base alla loro familiarità con la poesia d’amore.

La festa di San Valentino oggi

Oggi, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, e per imitazione anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di san Valentino è lo scambio di “valentine”, ovvero bigliettini d’amore spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell’amore romantico. Ogni Paese ha poi le sue caratteristiche tipiche: ad ogni modo spesso a San Valentino si regala o si organizza un qualcosa di speciale per il proprio partner. Tutto pur di rendere indimenticabile questa giornata.

