Quali sono le sorprese romantiche last minute da fare a San Valentino? Le idee originali

Manca ormai pochissimo a San Valentino ma c’è ancora un po’ di tempo per organizzare qualcosa di originale last minute. Se non avete infatti ancora trovato il regalo giusto per il vostro lui/lei (male! Ma si può ancora rimediare) eccovi qualche “dritta” per sorprendere il vostro partner. Perché arrivare impreparati alla Festa degli innamorati potrebbe davvero rivelarsi una trappola insidiosa. In questo articolo cercheremo allora di trovare idee da mettere in pratica nonostante il poco tempo a disposizione.

Queste le nostre idee last minute per San Valentino 2023 in sintesi:

Cena romantica Piccola SPA in casa Caccia al tesoro romantica Prenotate un viaggio La scatola romantica

Idee originali e romantiche San Valentino last minute

La prima, che coglie sempre nel segno, è quello della classica cenetta romantica. Se non avete però ancora prenotato in un ristorante c’è il rischio, purtroppo, di non trovare più posto. Certo, tentare non costa nulla ma meglio prepararsi per un piano B: cucinare a casa, magari allestendo una bella atmosfera romantica e scegliere un bel film da vedere assieme. Un’alternativa, ma magari anche da utilizzare insieme, è quella di organizzare una piccola SPA sempre a casa. Niente di impegnativo ma di sicuro impatto e risultato: vi occorrerà qualche sfera da bagno (molto profumate), una vasca d’acqua calda, oppure ricorrere agli oli essenziali. Anche in questo caso l’atmosfera è importantissima, quindi non lesinate in candele e playlist a tema.

Caccia al tesoro per San Valentino 2023 all’ultimo minuto

Continuiamo con le proposte sempre da realizzare all’ultimo minuto considerando che il 14 è domani! La terza proposta è una caccia al tesoro romantica. Chiaramente non bisogna perdere tempo: uscite e comprate piccole sorprese a tema (i negozi o le grandi catene ne sono piene!) che dovrete poi provvedere a nascondere in casa creando piccoli rompicapo per permettere alla vostra dolce metà di rintracciarli. Se non avete fantasia, in rete troverete ottime idee per indovinelli o similari. Cosa aspettate allora? Correte a realizzare la caccia al tesoro più romantica di San Valentino.

Frasi San Valentino 2023: le citazioni famose e romantiche da inviare per gli auguri

Regali last minute San Valentino

Chiudiamo con altre due idee dal risultato assicurato. La prima: prenotate un viaggio. Il fatto che il viaggio stesso non sia per San Valentino (avrete anche la scusa visto che è martedì) passerà in secondo piano se mostrerete al partner la prenotazione o i biglietti per partire. La seconda, romantica e low cost, è quella di preparare una scatola (o un altro contenitore) con le vostre foto o con qualche biglietto contenenti frasi d’amore. Ovviamente entrambe queste proposte si possono abbinare alle precedenti: come per la caccia al tesoro ad esempio mettendo in palio magari proprio i biglietti di viaggio.

San Valentino 2023 a Roma, visite gratuite e luoghi romantici: eventi in programma