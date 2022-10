GF VIP, Simona Ventura contro Giovanni Ciacci: cosa è successo tra i due

Sembrano esserci dei dissapori “antichi” tra Simona Ventura e Giovanni Ciacci e dopo l’eliminazione di quest’ultimo dal Grande Fratello Vip 7 è arrivata la conferma da una dichiarazione resa dalla Ventura su Twitter: “Ciacci si è fatto riconoscere”, ha dato conferma che tra i due qualcosa non va…

La prima lite tra la Ventura e Ciacci

Le frizioni tra i due sembrano, infatti, risalire a tempo addietro. Nel 2017 tra la conduttrice e l’ex opinionista di Pomeriggio 5 c’è stata la prima lite tra i due. In una intervista Mio, Ciacci avrebbe dichiarato: “Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti”.

Gli altri scontri

Ma si è trattato solo di uno degli alterchi tra la Ventura e Ciacci che si sarebbe scontrati ancora due anni dopo quando la conduttrice – all’epoca alla guida di The Voce of Italy -, avrebbe detto all’ex gieffino: “Giovanni, dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il tuo cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia!”. Una provocazione alla quale Ciacci ha deciso di non replicare. Ma stavolta, alle dichiarazioni rese della Ventura, ci sarà un seguito? Chissà