Giornata della memoria 2023, quali sono i film più belli da vedere su Netflix e Sky: la lista completa

Giornata della memoria 2023. Di giorni tristi nella storia dell’umanità ce ne sono tantissimi: guerre, tragedie, bombardamenti, lotte di religione. Ma il dramma dell’Olocausto getta un’ombra su tutte queste. Un eventi terribile, durante il quale il genere umano ha toccato il fondo della brutalità. La giornata della memoria, insomma, è un dovere morale, etico e civile. Ricordare è un atto di volontà che deve essere condotto con grande forza e tenacia per fare in modo che quella tragedia non si verifichi più, affinché il futuro venga preservato in qualche modo dal nostro presente. I giovani rimangono una speranza: per questo anche nelle scuole si fa di tutto per commemorare al meglio questa giornata. E oggi c’è anche uno strumento in più per farlo: i film e le pellicole che hanno affrontato il tema e che sono in grado di rievocare, almeno in pare, gli orrori di quegli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Giornata della memoria 2023, ecco tutti gli eventi in Italia per ricordare le vittime dell’Olocausto

Giornata della memoria 2023: i film più belli per ricordare

E così, guardare un film sulla Shoah o un documentario d’autore, ci permette di soffermarci attraverso le immagini e le interpretazioni su questo capitolo orribile e vergognoso della storia umana, che non deve per nessuna ragione al mondo essere dimenticato. La persecuzione e lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti devono essere rievocati affinché il ricordo non si faccia flebile, e quindi astratto. Una storia universale, ma anche particolare, individuale, attraverso le memorie dei sopravvissuti e i reportage di quegli anni della vita nei campi. Così, anche il grande e il piccolo schermo possono regalarci commoventi e intense interpretazioni attraverso le quali poter prendere parte alla memoria collettiva. Storie di amore, coraggio, speranza e morte, tutto condensato in un unico e terribile periodo storico. Ecco, allora, i migliori film secondo la nostra redazione con i quali poter commemorare la giornata della memoria 2023: