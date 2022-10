Halloween 2022, il 31 ottobre si lavora e si va a scuola? Le info sul ‘ponte’ di ognissanti

Certamente non si tratta di una festa tipicamente italiana, quella di Halloween, e per tale motivo, diciamolo sin da subito, il 31 ottobre si andrà a scuola nella gran parte delle regioni. Inoltre, tra le altre cose che riguardano il tema in questione, c’è anche chi non ama questa festività.

Nonostante tutto, però, molti istituti, come di consueto, scelgono almeno di permettere di far qualche ora di festa (soprattutto nella scuola primaria o secondaria di I grado). Ad ogni modo, però, quest’anno qualcosa di diverso ci sarà, dal momento che la festa di Ognissanti cade di martedì.

Halloween 2022: quando cade?

Dunque, di conseguenza, il giorno di Halloween, questa volta, cadrà di lunedì. All’indomani, il 1° novembre, il calendario delle festività nazionale prevede la sospensione delle lezioni in occasione della festa di Ognissanti. Un valido motivo perché le scuole prevedano un pone per il giorno di Halloween, permettendo di conseguenza un week end piuttosto lungo: 30 ottobre al 2 novembre.

Ponte di Ognissanti 2022

Discorso diverso per la festa di Ognissanti, che, diversamente da Halloween, è prevista ufficialmente dal calendario delle festività, e sarà il 1° novembre. Successivamente, poi, il giorno 2 novembre, la cosiddetta festa dei morti, è un mercoledì. Sono diverse le regioni che hanno già stabilito di stoppare le lezioni anche il giorno 2, come di solito ogni anno accade. Ecco al momento i calendari disponibili:

Basilicata : previsto uno stop anche per il giorno 2 novembre

: previsto uno stop anche per il giorno 2 novembre Calabria : previsto lo stop il 31 ottobre

: previsto lo stop il 31 ottobre Campania : vacanze dal 31 ottobre al 2 novembre

: vacanze dal 31 ottobre al 2 novembre Friuli Venezia Giulia : vacanza il 31 ottobre

: vacanza il 31 ottobre Liguria : stop anche il 31 ottobre

: stop anche il 31 ottobre Marche : vacanza il 2 novembre

: vacanza il 2 novembre Molise : vacanza il 2 novembre

: vacanza il 2 novembre Emilia Romagna : stop il 2 novembre

: stop il 2 novembre Sardegna : vacanza il 2 novembre

: vacanza il 2 novembre Trento : stop il 31 ottobre

: stop il 31 ottobre Veneto : stop il 31 ottobre

: stop il 31 ottobre Bolzano: vacanza dal 31 ottobre al 6 novembre

Le regioni che non sono presenti in elenco non prevedono il ponte, a quanto pare, sebbene le scuole abbiano sempre la facoltà di decidere alcuni giorni di stop in autonomia.