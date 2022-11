I Maneskin raddoppiano i concerti a Roma e Milano nel 2023: date e biglietti

Buone notizie per i fan dei Maneskin, il gruppo romano che non smette di collezionare un successo dietro l’altro! A pochi giorni dalla nomination ai Grammy Awards nella categoria ‘Best New Artist’, il gruppo annuncia il sold out allo stadio di San Siro per l’evento previsto per il 24 luglio 2023.

I Maneskin annunciano l’uscita del nuovo album “Rush!”: ecco la data

I Maneskin raddoppiano le date dei tour negli stadi a Roma e Milano

Se non siete riusciti a comperare i biglietti niente paura, l’infaticabile band ha raddoppiato le date evento negli stadi con due nuovi appuntamenti! Il primo è previsto allo stadio Olimpico di Roma venerdì 21 luglio 2023 mentre il secondo allo stadio San Siro di Milano due giorno dopo e cioè martedì 25 luglio 2023. Cosa state aspettando ad acquistare i biglietti?

I biglietti

I biglietti per il doppio appuntamenti negli stadi dei Maneskin sono disponibili online a partire dalla mattinata di oggi, 19 novembre, alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 24 novembre alle ore 11.00. Non lasciateveli scappare!