Il bucato profuma di fresco senza ammorbidente, basta aggiungere questo ingrediento naturale

Consigli e rimedi fatti in casa per aiutarci a migliore le faccende domestica. Oggi ci occupiamo di bucato: esiste infatti un metodo naturale per far profumare i nostri vestiti senza necessariamente dover ricorrere all’ammorbidente. Vediamo di cosa si tratta.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti in una casa. Nelle nostre rubriche ci siamo occupati spesso di come migliorare il lavaggio dei nostri panni ma anche come risparmiare, senza rinunciare per questo all’effetto finale, sulla bolletta gestendo al meglio i programmi disponibili. In questo articolo vedremo invece come assicurare un profumo fresco e intenso ai vestiti ricorrendo ad alcuni semplici ingredienti. Un procedimento molto veloce – anche perché basteranno pochi cucchiai della miscela che andremo a preparare – in grado di rappresentare una valida alternativa, o un supporto, all’ammorbidente.

Effetto ammorbidente senza usarlo: il rimedio fatto in casa

Nel preparare la lavatrice l’ammorbidente è infatti uno degli elementi imprescindibili. Tra le sue funzioni c’è quella di prevenire l’usura dei vestiti, renderli più morbidi al tatto, e anche ridurre sensibilmente l’effetto che porta a sbiadire i colori dei nostri capi. Inoltre, aspetto sicuramente altrettanto importante, alcune formule donano quell’effetto profumato che rende il nostro bucato fresco e gradevole.

Ma è possibile replicare tutto questo in casa senza dover spendere in costosi prodotti? Ebbene sì, grazie ad una formula composta da pochi e semplici ingredienti. Vi servirà del comune sale da cucina, del bicarbonato e alcune gocce di olii essenziali, da scegliere nella fragranza che preferite. Mescolati insieme questi prodotti sono in grado infatti di assolvere alle medesime funzioni dell’ammorbidente.

Come rendere fresco il nostro bucato senza ammorbidente: come fare

Per prima cosa ci serviranno una tazzina da caffè, che sarà la nostra unità di misura, una ciotola abbastanza grande dove versare gli ingredienti, e un barattolo. Prendiamo il sale e riempiamo la tazza fino all’orlo per poi svuotarla nel nostro contenitore. Ripetiamo la stessa operazione, ma con solo mezza tazzina, con il bicarbonato di sodio.

Aggiungiamo a questo punto le gocce degli olii essenziali avvalendoci dei classici conta-gocce: ne serviranno 20-30 in totale, o di una stessa sostanza oppure di più fragranze a seconda del nostro gusto personale. Ad ogni passaggio, compreso quest’ultimo, dobbiamo mischiare bene i prodotti tra loro.

Una volta ottenuto il nostro composto versiamolo aiutandoci con un cucchiaio in un barattolo che poi andremo a richiudere con il tappo per conservarlo per usi futuri. Agitiamo bene e il gioco è fatto. Adesso il nostro prodotto fatto in casa è pronto per essere utilizzato.

Versa questi ingredienti nella lavatrice

Non ci resta che testare il nostro “ammorbidente”. Gli elementi utilizzati, aggiunti ai panni in lavatrice, sono in grado infatti di replicare lo stesso effetto. Ma quanto ne serve? Basteranno due cucchiai aggiunti direttamente all’interno del cestello dopo aver messo i panni da lavare. Abbondare tuttavia non guasta nel senso che possiamo anche raddoppiare la dose: tutto dipende se vogliamo utilizzarlo da solo o, come detto prima, in supporto all’ammorbidente per un risultato ancora migliore. A voi la scelta.