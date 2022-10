Ilary Blasi al Festival del Circo di Latina: ‘Spettacolo stupendo’

Ilary Blasi, ormai nota alla cronaca soprattutto per i risvolti della separazione da Francesco Totti, borse, scarpe e Rolex inclusi, ha preso parte al Festival del Circo di Latina, ieri.

La Blasi, nota conduttrice del programma televisivo in onda su Canale 5, L’Isola dei Famosi, ha riportato nelle stories del suo profilo Instagram la sua partecipazione allo show, partecipando anche a un numero. Uno spettacolo che la presentatrice ha gradito tanto da definirlo: “Splendido”.

La partecipazione al Festival

Al Festival la conduttrice ha assistito insieme alla sua figlia più piccola, alla sorella e alle nipoti. Una presenza importante per la città e anche per i presenti, che, inevitabilmente stanno seguendo la vicenda mediatica della Blasi con il suo ex marito.

Per quanto riguarda più strettamente gli artisti in gara al festival internazionale bisognerà aspettare che la giuria si pronunci. Una decisione che dovrebbe arrivare stasera, in occasione della serata conclusiva.

Sono 24 gli artisti in gara sui quali è chiamata a pronunciarsi la giuria, presieduta da Lele Mora e composta da Manuela Arcuri, Giancarlo Magalli, Brigitta Boccoli, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli, Veronica Ursida, Adriano Squillante, Cristiana Marli, e per la Stampa Dario Duranti, Flavio Michi, Simone Cimino, Adolfo Rossomando, François Rozes, Armando Alò, Vicente Llorca, Dina Tomezzoli, Francesco Puglisi, Raffaele Pongelli, Sarah Centra.