Instagram Notes in Italia, come funziona e come chattare con i followers: ecco cosa cambia

Le Instagram Notes arrivano anche in Italia. È operativa anche nella Penisola la nuova funzione “Note” di Instagram. Ma di cosa si tratta e quali sono le novità per gli utenti?

Come funzionano e cosa sono le Instagram Notes

Iniziamo subito col dire che quella delle Instagram Notes è una funzione molto simile al microblogging di Twitter. Vale a dire che l’utente può condividere una nota che per 24 ore apparirà al di sopra della propria immagine profilo, all’interno della sezione Messaggi dell’applicazione. Le note possono contenere al loro interno un massimo di 60 caratteri, composti da testo ed emoji. Ai più attenti ed esperti dei social non sarà sfuggito che tale funzione è presente anche in altri social. Ne è un esempio lo status di WhatsApp.

Tornando invece alle Instagram Notes, grazie ad esse, ognuno di noi può condividere un breve pensiero, una frase, una riflessione che i propri amici potranno trovare e leggere nella parte alta della sezione messaggi di Instagram e, se lo desiderano, rispondere. Facendo tap sulla nota, infatti, gli amici potranno interagire con quella comunicazione. L’obiettivo di questa nuova funzione è quello di incentivare i messaggi e gli scambi tra gli utenti della rete.

Disservizi oggi con Tim e Vodafone

Al netto dell’interessante novità presentata da Instagram e della quale diversi utenti stanno già usufruendo, il mondo della rete non è sempre rosa e fiori. Assuefatti alla sua presenza, quando qualcosa comincia a vacillare è come se ci mancasse la terra sotto ai piedi. Fuori da ogni metafora, quest’oggi, i disservizi per gli utenti Tim e Vodafone non sono purtroppo mancati. Intorno alle 13, infatti, si è registrato l’apice di un malfunzionamento che ha investito la rete Tim in varie parti d’Italia (maggiormente colpite le grandi città). Nel pomeriggio sempre di oggi è stata, invece, la volta della Vodafone. Anche qui, il malfunzionamento ha investito varie località della Penisola con disservizi sia alla rete fissa sia a quella mobile. Solo poche settimane fa, si ricorderà invece il malfunzionamento che ha investito i server di posta elettronica Libero e Virgilio.