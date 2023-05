iPhone 15: data di uscita, prezzo e colori, ecco come sarà il nuovo smartphone

Cresce l’attesa per l’uscita dell‘ultimo gioiellino di casa Apple: l’iPhone 15. In merito va detto che con tale denominazione si fa riferimento ad una famiglia di smartphone composta da quattro modelli, quali: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra, o iPhone 15 Pro Max. Numerose le indiscrezioni che circolano sul web rispetto alle caratteristiche tecniche, al design, all’uscita e al prezzo degli smartphone, le quali consentono di farsi un’idea su come saranno progettati.

iPhone 15: ecco quanto potrebbe costare e quali sono le novità

I nuovi modelli di iPhone 15

Come per gli anni passati, resta la suddivisione che vede la presenza di due modelli base con specifiche tecniche meno avanzate e due modelli pro, le cui caratteristiche hardware saranno migliori. Tuttavia, quest’anno ci si aspetta maggiori differenze tra i vari dispositivi. Non ci sarà, tuttavia, nessuna variante mini dello smartphone. Il motivo della scelta è da ricercarsi nello scarso successo in termini di vendite avuto dalla dall’iPhone 13 mini. Ecco una panoramica dei vari modelli:

iPhone 15 : display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere;

: display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere; iPhone 15 Plus : display OLED da 6,7″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere;

: display OLED da 6,7″ con Dynamic Island, chip A16, due fotocamere; iPhone 15 Pro : display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere con sensore LiDAR;

: display OLED da 6,1″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere con sensore LiDAR; iPhone 15 Ultra: display OLED da 6,7″ con Dynamic Island, ProMotion e Always On, chip A17, tre fotocamere (di cui una con zoom periscopico) con sensore LiDAR.

Il design

La novità più importante per quel che riguarda lo schermo è la scomparsa del notch. Tutti i nuovi smartphone avranno la Dynamic Island, vale a dire quel foto oblungo dove ci sono la fotocamera frontale e i sensori per per il Face ID e che, via software, si adatta per mostrare notifiche ed interazioni sul display. Non dovrebbero, poi, cambiare le dimensioni: display da 6,1″ per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, e da 6,7″ per iPhone 15 Plus e iPhone 15 Ultra.