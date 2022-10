Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? Il litigio e il matrimonio finito

Avevano coronato il loro sogno d’amore dopo 20 anni dalla rottura. I fan erano impazziti per il ricongiungimento di Ben Affleck e Jennifer Lopez, eppure adesso si sta diffondendo la notizia che i due si siano lasciati. Sarà vero?

Al momento si tratta solo di indiscrezioni che riportano una furibonda lite tra l’attore e la cantante. Un litigio talmente brutto che avrebbe indotto Affleck a lasciare la villa in cui viveva con la cantante. A scatenare il putiferio, riporta Radar On Line, sembra sia stata la Lopez arrabbiata per le cattive abitudini del marito.

La furibonda lite

Insomma dopo pochi mesi di matrimonio chissà se i due artisti si diranno davvero addio oppure si tratta solo di un litigio che si concluderà nel migliore dei modi tra la coppia di star.

Stando sempre alle indiscrezioni che arrivano dal magazine, però, sembra che nell’ultimo periodo i due sposini abbiano litigato spesso, tra le altre cose a causa del fumo. Sembra infatti che Ben sia un fumatore e che la moglie mal digerisca questo vizio del marito.

Al momento, l’ultima lite ha portato a una separazione. Ossia Affleck si è allontanato dalla mega villa che doveva essere il nido d’amore della coppia. Ma sarà una cosa temporanea? Vedremo…