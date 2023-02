Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: nasce il secondo figlio Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino genitori per la seconda volta, un maschietto. La notizia è dell’ultima ora, a comunicarla in anteprima, attraverso un post Instagram, è stato il settimanale ”Chi” diretto da Alfonso Signorini, secondo il quale proprio di recente sarebbe nato il loro secondogenito.

Luca Argentero e Cristina Marino, genitori per la seconda volta

Per il momento si tratta di una esclusiva del settimanale, dal momento nessuno dei due della coppia ha voluto dichiarare nulla, né fare un post di presentazione con i rispettivi social. “Secondo indiscrezioni il nome dovrebbe essere Noè Roberto”, si legge nel post del settimanale ”Chi”.

Il nome del secondogenito della famiglia Argentero

Dunque, la cosa sembra essere abbastanza concreta: la famiglia Argentero si allarga con un nuovo arrivato in famiglia, un maschietto il cui nome sarebbe Noè Roberto. L’attore, amatissimo per il suo ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc e per molte altre partecipazioni filmografiche e televisive, proprio qualche mese fa, precisamente lo scorso settembre, aveva annunciato che presto lui e la moglie sarebbero diventati genitori per una seconda volta. Ed ecco le sue parole sono state prontamente mantenute. Proprio oggi, venerdì 17 febbraio 2023, sarebbe nato il fratellino di Nina Speranza, nata nel maggio 2020. All’epoca, l’attore aveva scritto: “Io, te Nina, e una nuova luce. 4 of us”.

Una relazione forte, solida e duratura

La sua compagna, invece, modella e volto televisivo molto noto, in un’altra intervista a Gente, aveva detto di desiderare almeno tre figli nella sua famiglia: ”Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.

(Foto in copertina dalla rivista ”Chi”)