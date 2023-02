Ludovica Valli ha partorito: è nato il secondo figlio Otto Edoardo

Modella, influencer, ma soprattutto mamma in queste ultime ore in cui lei stessa ha annunciato la nascita del suo secondo genito. Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria de Filippi, ha partorito il suo secondo figlio Otto Edoardo Di Gregorio. Nella nottata sono iniziate le doglie e dopo qualche ora ha finalmente potuto dare il benvenuto al suo bambino.

La gioia della Valli in un post Instagram

Tanta la gioia della Valli che se fino a ieri ha postato foto del suo pancione e della sua vita da mamma da oggi ha iniziato a pubblicare le immagini del nuovo nato manifestando la sua gioia con una breve dedica: “La ragione della nostra esistenza”. Riferendosi, quindi, non solo a se stessa ma anche al marito Gianmaria Di Gregorio.

Dopo Anastasia, nata a marzo del 2021, l’influencer e la sua dolce metà, Gianmaria, hanno salutato l’arrivo di Otto Edoardo. Una felicità che, ancora una volta, ha voluto condividere con i suoi follower ai quali, nei giorni scorsi, aveva comunicato che ormai era arrivato quasi il momento del parto. E i calcoli erano esatti visto che durante la scorsa notte sono arrivate le doglie e, quindi, la corsa in ospedale per far nascere il suo bambino. Una gioia incontenibile per l’ex tronista che ha scritto ancora, riferendosi, al suo piccolo: “Metterti al mondo è stato ed è davvero straordinario. Immensamente grata alla vita”.

Qualche problema di salute aveva preoccupato l’influencer

Nonostante i problemi e la conseguente preoccupazione che aveva manifestato nei giorni scorsi a causa della perdita di liquido amniotico, per fortuna, tutto è andato per il meglio per la modella e che finalmente ha potuto abbracciare il suo piccolino. Ora la mamma bis può godersi, finalmente, un meritato riposo avvolta dal calore della sua famiglia e dei suoi due figli Anastasia e Otto Edoardo.