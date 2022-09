Matteo Becucci: chi è, età, carriera, X Factor, fidanzata, Instagram del vocal coach di Tale e Quale Show

Matteo Becucci è un cantante, cantautore italiano vincitore della seconda edizione di X Factor e ora alla ‘corte’ di Carlo Conti quale vocal coach dei concorrenti in gara. A lui infatti spetta il compito, insieme agli altri colleghi come Dada, di istruire i cantanti affinché possano diventare dei perfetti imitatori. Scopriamo dunque chi è cosa forse non sapete su di lui.

Chi è Matteo Becucci vocal coach di Tale e Quale Show

Il cantante è nato il 4 agosto 1970. Pertanto oggi ha 52 anni. E’ diventato famoso per aver vinto la seconda edizione di X Factor, successo che lo ha fatto affermare nel panorama musicale dopo gli esordi nella sua Livorno, dove è nato e cresciuto. A seguito della vittoria del talent, partito a settembre con la sua nuova edizione, la pubblicazione del suo EP impossibile.

La carriera

Nel suo curriculum troviamo anche alcuni programmi radiofonici, nonché la presenza nel settore dei musical, dove veste i panni di Giuda nel noto spettacolo Jesus Christ Superstar. Dopo X Factor sono diversi, ancora, i lavori pubblicati, come nel 2014 quando esce L’onda del destino in feat. con il rapper Capitan American.

X Factor

L’edizione vinta da Becucci è quella 2008-2009: a sceglierlo Morgan prima del successo in finale con il singolo Impossibile e strappa il successo per una manciata di voti rispetto al gruppo sfidante. Per lui un contratto con la Sony Music dal valore di 300mila euro.

Tale e quale show

Nel programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, partecipa in duplice veste. Prima come concorrente nel settembre 2014, giungendo terzo e poi quarto l’anno successivo. Dal 2018 invece il ruolo di vocal coach che ricopre tuttora.

Vita privata

Sulla sua vita privata non si sa molto. Non sappiamo quindi se sia sposato o meno né se in questo momento sia impegnato in una relazione di tipo sentimentale.

Instagram Matteo Becucci

Possiede però un account Instagram (lo potete trovare qui) che conta circa 6mila followers. E’ seguito dall’altra vocal coach del programma Dada Loi.