Maxi Lopez diventa papà: il messaggio di Wanda Nara

Nessuno astio ormai, dopo la separazione, e nessun risentimento. Tra Maxi Lopez e Wanda Nara l’ascia di guerra è ormai sepolta, e il tempo dell’odio sembra ormai terminato, la pace legale definitivamente sancita. Ricordiamo, infatti, che la coppia scoppiò nel 2013, quando sulla scena di un matrimonio in profonda crisi fece irruzione la figura del campione Mauro Icardi.

Il passato e le relazioni complicate di Wanda Nara

Da allora i rapporti tra i due furono a dir poco glaciali, colpi e frecciatine dal sapore amaro, che alimentarono anche il gossip più sfrenato per molto tempo. Oggi, però, a quanto pare, è tutto cambiato. E mentre l’ex calciatore sembra aver ritrovato la serenità con la modella svedese Daniela Christiansson, è proprio l’imprenditrice a vivere un momento difficile per la separazione con l’attaccante argentino. Ironia della sorte?

Situazione emotiva attuale

Adesso, infatti, è Wanda a trovarsi in una situazione emotiva, sentimentale molto dura e a dir poco complicata. Di fatto, quel periodo compreso dal flirt tra la China Suarez e il marito-giocatore è stato molto intenso e struggente per molti aspetti, fino alla definitiva rottura di questi giorni.

Maxi Lopez e la sua ex

Parallelamente, invece, in questo stesso lasso di tempo, Maxi Lopez si è riavvicinato alla sua (amata) ex, riuscendo a risolvere definitivamente anche la matassa di beni e proprietà che l’oggetto più ostico del loro divorzio.

In tutto questo, ora che Maxi Lopez e la fidanzata hanno reso pubblico che aspettano un bambino – e che hanno anche in programma di sposarsi – la prima reazione pubblica è stata proprio quella di Wanda Nara.

Il messaggio di Wanda sulla foto

Così, dunque, dinanzi alla tenera immagine dei due, in cui si vede chiaramente anche l’immagine dell’ecografia nella quale è raffigurata la creatura che Christiansson ha in grembo, non è rimasta senza parole. Anzi, l’imprenditrice ha addirittura condiviso il post della modella nelle sue stories di Instagram. per poi scrivere sotto “congratulazioni, la famiglia si allarga”.