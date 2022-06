MD, Sconti 30% 40% e 50% dal 31 maggio al 5 giugno: sfoglia il nuovo volantino

Sconti matti e per tutti i gusti: al 30%, 40% e anche 50%, con tantissime offerte su altrettanti prodotti della catena MD. Non lasciatevele sfuggire perché, ovviamente, niente di ciò che è bello dura in eterno: le offerte e le promozioni di questi giorno sono valide dal 31 Maggio al 5 Giugno. Dunque cosa aspettate?

Arrivano i maxi sconti MD: 30% 40% e 50%

Ogni mese ne arriva una nuova. Di cosa? Di opportunità per fare la vostra spesa senza danneggiare troppo il portafoglio, soprattutto di questi tempi, in cui la crisi è sempre all’angolo a causa dell’inflazione e degli aumenti in generale dei prodotti alimentari e non.

Ma niente paura! MD, una delle catena di supermercati discount più apprezzate in Italia, arriva anche questa settimana con tante novità, sconti e offerte pazzesche anche sui prodotti di linea più richiesti. Non ci rimane che sfogliare insieme il nuovo volantino delle offerte MD per vedere se c’è qualcosa che fa al caso vostro.

I migliori prodotti MD in offerta per voi

In questo Volantino MD Discount, noi della redazione, abbiamo trovato prodotti davvero convenienti, selezionando per voi le migliori offerte della settimana : Robiola Malga Paradiso a 0.59€, Asiago D.O.P. a 0.83€, Frollini Le Bon a 1.36€, Riso Basmati a 2.02€, Succo Aloe Vera a 0.83€, Deodorante Botanika a 0.93€, Hamburger Aia a 1.99€, Carote a 0.59€, Latte Parmalat a 1.00€.

Bibite, affettati e prodotti per il bagno

E poi, ancora sconti sul resto: acqua Sant’Anna a 1.09€, Pepsi Cola a 1.00€, Biscotti Plasmon a 2.39€, Anguria a 0.79€, Prosciutto San Daniele DOP a 2.49€, Bresaola della Valtellina I.G.P. a 3.29€, Salame Napoli a 1.29€, Detersivo pavimenti Dat5 a 0.99€, Sapone Liquido Cliosan a 0.75€, Detersivo lavatrice Dat5 a 1.15€.

Tecnologia per la casa

Climatizzatore Candy a 349.00€, Lavatrice Candy a 249.00€, Macchina da cucire Necchi a 99.00€. Affrettatevi, le offerte sono valide solamente 31 Maggio al 5 Giugno.