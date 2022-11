Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme: la foto su Instagram

I rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi si susseguono ormai da tempo. Una possibilità che nessuno dei due ha mai escluso, seppure finora non erano arrivati segnali che facevano intendere che ci fosse stata realmente una riappacificazione per la coppia. Adesso, però, un segnale pare ci sia stato e i follower della coppia iniziano a sperare che tra i due torni l’amore…

Il gesto di Tomaso che fa pensare a una riconciliazione

Sarebbe stato proprio Tomaso a mandare un messaggio che i fan della coppia hanno ritenuto inconfondibile. Un’attenzione che sembra davvero far pensare che la coppia Trussardi-Hunziker sia sulla strada della riappacificazione. Ma andiamo a vedere in che cosa è consistito il gesto dell’ex marito della showgirl svizzera. Cosa ha fatto Trussardi?

Tomaso ha postato su Instagram una foto della bella Michelle con in braccio il levriero italiano che avevano comprato quando stavano ancora insieme. Gli esperti ritengono che la pubblicazione delle foto sia un segnale di riconciliazione, per altri si tratta solo di due persone molto legate che si voglio ancora bene, ma in un legame di rispetto e amicizia. Dove sia la verità al momento non è dato sapere. Ancora una votla bisognerà aspettare che siano i due protagonisti a pronunciarsi in merito.