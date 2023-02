Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Ultime news sulla coppia dopo la separazione

Si erano lasciati ma adesso pare che le cose stiano prendendo una piega diversa. Riflettori puntati sulla showgirl Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi. Tra i due si vocifera esserci un riavvicinamento e l’ipotesi che siano tornati insieme pare tutt’altro che da escludere. Ma come staranno davvero le cose?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme: la foto su Instagram

Riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Stando al settimanale Gente, la Hunziker avrebbe trascorso diversi giorni in compagnia dell’ex marito. In particolare, i due dal 27 dicembre al 7 gennaio scorso avrebbero trascorso le vacanze insieme in Alta Badia. Con loro anche le due figlie Celeste e Sole. Assente all’appello, invece, la primogenita Aurora, avuta con il cantante Eros Ramazzotti ed attualmente in dolce attesa. La ragazza, infatti, sta aspettando il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. Ora, invece, i rumors sul possibile avvicinamento della coppia Hunziker Trussardi non sono certamente mancati. Infatti, se da un lato molti vedono questa vacanza come una bella dimostrazione di affetto che testimonia come si possa mantenere un buon rapporto anche tra ex, altri ritengono invece che i due stiano pensando ad un riavvicinamento sentimentale. Secondo le indiscrezioni che si stanno avvicendando nel corso di questi giorni, sembrerebbe che l’ex modella e l’imprenditore stiano aspettando il momento più adatto per rendere pubblico il loro – al momento presunto, lo ricordiamo – avvicinamento.

Il matrimonio e la separazione

Dunque, nel corso di questi mesi, il loro possibile ritorno di fiamma era molto chiacchierata e forse nel corso dei prossimi giorni potrebbe trovare una conferma. Ricordiamo che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sposati presso il palazzo della Regione di Bergamo il 10 ottobre del 2014. Dal loro amore sono poi nati due figli: Sole che è nata un anno prima e Celeste, nata invece l’8 marzo del 2015. L’annuncio della loro separazione – che ha colto tutti di sorpresa – è invece avvenuto un anno fa, nel mese di gennaio.