Musei gratis a Roma domenica 4 dicembre 2022: eventi e mostre in programma

Chiunque sia appassionato dell’arte, storia e architettura, questa domenica, 4 dicembre potrà visitare gratuitamente i Musei civici e alcune aree archeologiche di Roma. Potrà, infatti, vedere il Circo Massimo dalle 9 e 30 alle 16, i Fori Imperiali dalle 9 alle 16 e 30 o anche le aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino a partire dalle 9 e 30. Sono davvero tanti i Musei della capitale aperti al pubblico. Andiamo a vedere quali.

Quali sono i Musei nei quali è possibile accedere gratuitamente

Tra gli altri sono aperti: i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura, la Serra Moresca di Villa Torlonia e la Villa di Massenzio.

Musei a pagamento

Ci sono però alcuni siti che non possono essere visitati gratuitamente e sono: la mostra al Museo dell’Ara Pacis Lucio Dalla anche se il tempo passa, una rassegna che si concentra sulla vita del grande cantautore italiano; la mostra Roma Medievale a Palazzo Braschi che si sofferma su la Roma del VI e del XIV secolo e la Circo Maximo Experience al Circo Massimo.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Roma Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali per favorire le visite di cittadini e turisti. Un’occasione per approfondire la conoscenza storica e architettonica della città di Roma. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile collegarsi su www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it oltre che sui social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.