Orto botanico a Roma e l’incanto di luci: prezzo dei biglietti e orari

Aperto il 19 novembre 2022, e durerà fino l’8 gennaio 2023, a Roma si svolgerà l’evento “Incanto di Luci” presso l’Orto Botanico capitolino. Incanto di Luci è la prima edizione in Italia di un format di evento che ha luogo in più di 15 città Europee da oltre cinque anni. Il format “Christmas Garden nasce a Berlino nel 2017 e da lì si espande velocemente in altre 10 città in Germania, per poi arrivare in Spagna, Francia e Gran Bretagna. Accoglie ogni anno più di 1.9 milioni di visitatori e coinvolge orti botanici ed importanti parchi cittadini.

Una passeggiata magica all’Orto Botanico di Roma

Situato a largo Cristina di Svezia 23, ovvero dietro Trastevere, l’Orto Botanico promette di mettere in piedi un’attrazione speciale per effettuare una passeggiata sotto mille luci colorate. L’ingresso a Incanto di Luci avviene dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 21.30 e la chiusura è prevista per le 23.00. Gli ingressi sono scaglionati ogni 30 minuti per agevolare gli accessi. Una volta entrati questo stimiamo circa 90 min per godere del percorso e per bere o mangiare qualcosa nell’area Luci e Delizie che trovi all’interno della mostra.

Per acquistare il biglietto:

Scegli il giorno – ATTENZIONE: weekend e festivi costano leggermente di più. Il 21, 22, 23 e successivamente dal 26 Dicembre al 30 Dicembre Incanto di Luci rimarrà sempre aperto e verrà considerato festivo. Il 1, 2, 6, 7, 8 Gennaio saranno festivi, mentre il 3, 4, 5 Gennaio feriali

Scegli l’orario di ingresso

Scegli il biglietto adatto a te e ricordati che ci sono agevolazioni per famiglie e gruppi

I biglietti Open (feriali e weekend/festivi) sono esauriti

I disabili possono acquistare l’ingresso intero e l’accompagnatore avrà accesso gratuito che verrà fornito in loco

La mostra rimarrà aperta anche in caso di pioggia. Ti consigliamo di monitorare i nostri social per ulteriori comunicazioni

Le policy dell’Orto Botanico non consentono l’accesso ai cani di qualunque taglia

Non è previsto il servizio di biglietteria in loco.

I biglietti per “Incanto di Luci”

Per l’evento all’Orto Botanico capitolino, ci sono varie tipologie di biglietto.