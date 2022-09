Pamela Prati al GF VIP e la causa contro Mediaset: cosa era successo

Ormai è ufficiale, la showgirl Pamela Prati — dopo sei anni di assenza — parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Come prevedibile, le polemiche ed i rumors circa il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non sono mancate ed hanno a che fare con la vicenda che la vide protagonista nel 2019.

In merito a quest’ultima, è stato reso noto che la Prati tornerà sull’argomento insieme ad Alfonso Signorini. Intanto però la donna ha ritirato la causa civile intentata contro Mediaset. Ma cosa era successo?

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Per rispondere alla domanda è necessario rifarsi ancora una volta alla vicenda risalente al 2019, quando scoppiò il caso Mark Caltagirone. In questa circostanza, la donna annunciò di aver conosciuto un uomo con il quale si sarebbe sposata di lì a poco. I chiacchiericci non si fecero attendere e la showgirl venne invitata in diverse trasmissioni per parlare della situazione che la vedeva protagonista.

Le stranezze

Tuttavia, nella storia c’era qualcosa che non tornava. Infatti, i due, né si erano mai visti né tantomeno sentiti per una telefonata. Il fantomatico Mark aveva infatti sempre una scusa per non mostrarsi o farsi sentire, segnali quest’ultimi che avrebbero dovuto mettere in guardia la Prati ma così non è stato.

La proposta di matrimonio

Poi è arrivata anche la proposta di matrimonio alla quale la showgirl ha risposto positivamente nonostante diverse personalità del mondo dello spettacolo l’avvessero messa in guardia dalla situazione. Alla fine, messa alle strette, Pamela Prati ha compreso di esser stata ingannata.

La causa

Alla luce di ciò, le motivazioni alla base della causa che la showgirl ha intentato contro Mediaset diventato più chiare. Ma più in generale, va detto che la Prati si è scagliata contro coloro che hanno utilizzato questa storia — per la quale, tra l’altro, ha molto sofferto — per fare audience, Barbara D’Urso compresa.

Anche verso quest’ultima, infatti, la donna ha intentato una causa civile. Tuttavia, ora che si appresta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, la donna ha preso accordi con la Mediaset e ritirato la causa.