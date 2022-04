Pasqua fuori porta: i Borghi più belli d’Italia dove trascorrere il weekend

Pasqua fuori porta, finalmente un’idea a cui si può pensare date le bellissime giornate di sole che sono arrivate. Dopo giorni e settimane di tempo freddo in cui la Primavera sembrava solo un ricordo lontano, ecco che il clima ci stravolge, in positivo, i piani e fare una piccola vacanza per Pasqua sembra la cosa più giusta da fare. Proprio per questo vogliamo consigliarvi i borghi d’Italia più belli dove potreste passare la giornata.

Leggi anche: Pasqua 2022, cosa fare a Roma e nel Lazio: eventi, dove mangiare

Il borgo di Castelsardo, Sardegna

Il primo che sentiamo di consigliarvi è in Sardegna, precisamente a Castelsardo. Uno dei borghi più belli d’Italia dove durante il periodo pasquale si organizzano “I riti della Settimana Santa”, diventando l’evento più caratterizzante del posto.

Famose le celebrazioni spagnoleggianti che condividono musica e festa a tutto il paese colorandolo con i colori più caldi. Famose anche le varie processioni per il territorio in cui si potranno vedere i famosi nuraghi, “nuraghe Paddaju” e le famosissime “domus de Janas” e la roccia dell’Elefante. Con questo bel tempo potreste anche riuscire ad andare a prendere il sole nella spiaggia di “Lu Bagnu”.

Leggi anche: Cosa fare a Pasquetta 2022 a Roma e nel Lazio: musei, eventi e cosa vedere il 18 aprile

Il borgo di Pescocostanzo, Abruzzo

Nel borgo abruzzese di Pescocostanzo le tradizioni della Settimana Santa sono davvero molto vissute e sentite. Dal Giovedì al Sabato il sodalizio laicale dà il via per le famose processioni che coinvolgono tutti cittadini.

Sono due le processioni più importanti il Venerdì, una al mattino presto e l’altra di sera quando cala il sole. Tutto il paese cammina per le vie condividendo preghiere aspettando la Santa Domenica.

Il dolce tipico del giorno pasquale è la scarsella, una sfoglia di pasta frolla ripiena di vari tipi di formaggio, stagionati e freschi, con uova canditi e zucchero.

Il comune di Sassoferrato, Marche

In provincia di Ancona, c’è un comune di nome Sassoferrato in cui la Pasqua viene vissuta attraverso la Sacra Rappresentazione della Passione. Una tradizione iniziata per la prima volta nel 1954 che ancora oggi è vivamente presente.

Anche qui molto famosa la Processione del Cristo Morto per tutte le vie del paese. Le specialità culinarie sono a base di formaggio, coratella d’agnello, pizza dolce, frittata e ciambelle.

Roseto Valfortore, Puglia

In provincia di Foggia, precisamente a Roseto Valfortore sono tanti i riti che accolgono il giorno di Pasqua. Iniziano con la Domenica delle Palme dove durante le veglie e processioni si preparano i dolci tipi di Roseto.

La processione più suggestive è quella del Venerdì Santo in cui vengono presentati i costumi tipici della processione e donne e uomini sfilano per il paese.

Leggi anche: Uova Kinder ritirate anche in Italia per salmonella: ecco quali e con che sorprese

Ferla, Sicilia

Il periodo di Pasqua a Ferla, a Siracusa, è sicuramente un’ottima idea per assistere alle molteplici celebrazioni che vogliono rivendicare le tradizioni della Sicilia più autentica e storica.

Si può apprezzare così la qualità architettonica e artistica che può contraddistinguersi da altre. Percorrete un viaggio a 360gradi nel barocco visitando la Basilica di San Sebastiano e la Chiesa di Sant’Antonio.

Vico del Gargano, Puglia

La settimana santa di Vico del Gargano a Foggia è tra le più famose perché ci lavorano con passione tutte le Parrocchie e Confraternite aiutate dall’Amministrazione Comunale.

Propongono riti, tradizioni ed eventi suggestivi che toccano il punto massimo il Giovedì Santo con l’Uffizio delle Tenebre.

Geraci Siculo, Sicilia

Un altro borgo in Sicilia, in provincia di Palermo, è sicuramente quello alle pendici delle Madonie, il borgo di Geraci Siculo. I riti della Settimana Santa iniziando la Domenica delle Palme.

Nel Giovedì Santo si tiene la Santa Messa “In Coena Domini” mentre il Venerdì Santo è caratterizzato dalla partecipazione della Chiesa di Santa Maria per la Solenne Processione del Cristo Morto e dell’Addolorata.