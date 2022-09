Natasha Stefanenko: chi è, età, carriera, altezza, chi è la figlia Sasha Sabbioni, dove vive, marito, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Natasha Stefanenko, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dalla Russia all’Italia: il debutto di Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko è nata a Sverdlovk il 18 aprile del 1969 ed è una nota attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Dopo una laurea in ingegneria metallurgica ha partecipato, nel 1992, al concorso The Look of the Year: lo ha vinto e da lì ha iniziato a muovere i primi passi come modella trasferendosi in Italia. Ha lavorato in campo pubblicitario, poi in televisione e ha debuttato anche come attrice sul grande schermo. E’ alta 1,87 m e pesa circa 72 kg. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita, Target, Festivalbar, mentre tra le miniserie ricordiamo Nebbie e delitti su Rai 2.

Le partecipazioni anche nelle miniserie (e non solo)

Natasha ha preso parte a diverse miniserie, come Nebbie e Delitti su Rai 2 dove ha interpretato la parte di Angela Cornelio, eterna fidanzata del commissario Soneri. Nel 2009, invece, ha interpretato il ruolo di una badante russa nella sit-com di Rai 2 7 vite 2 ed è entrata nel cast della serie tv di Canale 5 Distretto di Polizia 9. Recentemente, invece, ha partecipato a Pechino Express con la figlia Sasha: le due si sono classificate al secondo posto.

Chi è il marito Luca Sabbioni: figlia, matrimonio

Natasha Stefanenko è sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. Dal loro amore nel 2000 è nata Sasha. Insieme vivono a Sant’Elpidio a Mare.

Instagram: Natasha Stefanenko punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @natasha_stefanenko vanta oltre 230 mila followers.