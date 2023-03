Pesce d’Aprile 2023, perché si chiama così e quali sono gli scherzi divertenti da fare agli amici

Domani, 1 aprile, pesce d’aprile, è la festa più attesa dai burloni che si divertono a fare scherzi per rallegrare la propria e la giornata altrui. Ma in molti si saranno chiesti che origini abbia questa festa del ‘pesce d’aprile’. Si tratta di un’usanza che risale molto indietro nel tempo e sono diverse le storie legate a questo evento.

Che origini ha la ricorrenza del 1 aprile?

Una tra tutte e quella che vuole che si tratti di una ricorrenza che risale alla Francia del XVI secolo, quando il calendario prevedeva festeggiamenti per il nuovo anno tra il 25 marzo e il 1 aprile, giorno nel quale vi era lo scambio dei doni e i banchetti. Con il calendario gregoriano il capodanno fu spostato al 1 gennaio, ma molti continuarono a festeggiare il 1 aprile e questi ultimi furono considerati come ‘schiocchi’.

Perchè è stato scelto il pesce come simbolo di questa data

Anche la scelta del pesce come simbolo della ricorrenza ha una storia radicata nel tempo, addirittura a Cleopatra. La regina d’Egitto, si prese gioco del suo amante, Marco Antonio, il quale in una gara di pesca ordinò a un suo servo di posizionare sul suo amo pesci di una certa consistenza. Ma Cleopatra aveva scoperto l’inganno e fece attaccare all’amo di Marco Antonio un gigantesco pesce finto.

Ogni Paese festeggia la ricorrenza in modo differente

Nel tempo ogni Paese ha preso l’abitudine a celebrare questa giornata in maniera differente. Nei Paesi inglesi e americani, April fool’s, il giorno dello sciocco, facendo riferimento al giullare delle corti medioevali, proprio per sottolineare la festa scherzosa. In Scozia il pese d’aprile dura due giorni e ci si diverte ad attaccare sulla schiena dei malcapitati la scritta ‘Kick Me’, prendimi a calci. In Portogallo, si festeggia la domenica e il lunedi prima della Quaresima ed è in uso buttare addosso agli amici pacchi di farina. In India il pesce d’aprile cade il 31 marzo con la festa Huli in cui si celebra l’arrivo della Primavera e ci si prende gioco delle persone.