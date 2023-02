Poesie e Filastrocche sul Carnevale: le immagini più belle e le frasi divertenti da inviare

Carnevale è in arrivo e ogni anno fa divertire tutti, grandi e piccini! Siete pronti a vivere questo martedì grasso, con le sue frappe, castagnole e tanti coriandoli? Se volete delle idee originali per fare gli auguri, ecco le poesie e le filastrocche di carnevale da inviare ai vostri amici. Abbiamo selezionato per voi anche le immagini più belle da condividere in questa giornata di festa!

Poesie e filastrocche sul Carnevale

Per la festività più colorata e divertente dell’anno esistono tantissime poesie e filastrocche divertenti! Ne abbiamo scelte alcune per voi da inviare ai vostri parenti ed amici, li lascerete senza parole e sicuramente li farete sorridere.

Carnevale balla e canta

fa sorrisi a tutti quanti:

scarpe vecchie e grossi guanti…

Tutti allieta, tutti incanta.

Va girando tutto il mondo

per donare l’allegria;

Carneval bello e giocondo

il dolor vuol cacciar via. (G. Mazzeo)

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate. (Gianni Rodari)

Par che ognun di Carnevale

a suo modo possa far;

par che ora non sia male

anche pazzo diventar.

Viva dunque il Carnevale,

che diletti ci suol dar.

Carneval che tanto vale,

che fa i cuori giubilar. (Carlo Goldoni. Omaggio al Carnevale di Venezia)

Viva, viva Carnevale con il pepe e con il sale

la tristezza manda via e ci porta l’allegria!

Fischi, canti, suoni e balli la vecchietta vuol ballare

ed il nonnetto vuol cantare!

Ad un tratto vede il babbo

travestito da indiano

ed il gioco suo più bello

è gridare: “iu,iu,iu!”

Chi si veste da Arlecchino

chi da Zorro o da Pinocchio

chi da Gatto o da fatina

da pagliaccio o da soldato!

Com’è bello Carnevale

che schiamazza per le strade,

fa scordare ogni male.

Viva, viva Carnevale. (Tresei scuola)

Perché si chiamano stelle filanti?

Non sono mica stelline del cielo?

Ma sono strisce a colori sgargianti,

fatte di carta che pare di velo.

Sembran piuttosto festoni gettati

da casa a casa, da pianta a pianta;

collane, dondoli colorati,

dove il vento ci balla e ci canta.

Poi, le notti di luna piena

un raggio d’oro ci fa l’altalena. (Mario Lodi)

Brighella

Son Brighella, attaccabrighe.

Ho la casacca con le righe,

righe verdi ed alamari,

sempre le tasche senza denari.

Mangio molto, non spendo mai:

niente soldi e niente guai!

Colombina

Vestito bianco ho di bucato,

verde il grembiule come un prato.

Dalla cuffietta di tutti i colori

i riccioli scappano fuori.

Gianduja

Giacca marrone, panciotto giallo

porto i colori del pappagallo;

calzoni verdi, calzette rosse,

col vino mi curo tonsille e tosse.

Naso paonazzo, cappello tricorno

son Gianduia perdigiorno.

Se non vi basta il cappellino

c’è la parrucca col codino.

Le immagini più belle e le frasi da inviare

Un’altra ottima idea è quella di inviare alcune immagini simpatiche e colorate per mettere di buon umore le persone a cui volete bene. Una foto carina e una frase da inviare ai vostri amici e tutta la giornata avrà un sapore diverso! Ecco alcune citazioni e immagini da inviare per degli auguri molto creativi: