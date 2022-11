Quali sono i film in uscita al cinema a dicembre 2022: titoli e date, il calendario completo

Sono numerose le uscite al cinema per questo dicembre 2022, che verrà impreziosito anche dalle feste natalizie. Non solo il solito cinepanettone, che quest’anno vedrà protagonisti il rodato tandem formato da Alessandro Siani e Christian De Sica, ma anche grandi ritorni sul grande schermo. Tra i tanti, i bambini torneranno a vedere le gesta del Gatto con gli Stivali, con Antonio Banderas che tornerà a prestare la voce al felino più veloce del cinema. Inoltre, in programma i film con il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, oltre che il lungometraggio con Alessandro Borghi.

I titoli dei film al cinema questo dicembre

Ecco quali lungometraggi potremo vedere questo dicembre sul grande schermo.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO

Quando il Gatto con gli stivali scopre di aver usato otto delle sue nove vite, lui e i suoi amici intraprendono un viaggio per cercare la Stella dei Desideri e recuperare le vite che ha perso.

IL GRANDE GIORNO

Dopo il successo di “Odio l’Estate” Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con una nuova commedia corale. Ecco la trama ufficiale: In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina (Giovanni Anzaldo & Margherita Mannino). Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”. Peccato che insieme a Margherita (Lucia Mascino), l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità.

LE OTTO MONTAGNE

Decenni di amicizia tra un giovane che proviene dalla città e un pastore. Il film vedrà la presenza di Alessandro Borghi. Protagonisti Pietro, un bambino torinese, che va in vacanza con la madre in un piccolo paese in Valle d’Aosta. Lì abita solo un bambino della sua età, Bruno, con cui fa amicizia al punto che i genitori di Pietro chiedono a Bruno se vuole andare a studiare in città, loro ospite. Ma il padre di Pietro non vuole e Pietro non lascerà mai la montagna. Ma i due amici, crescendo, continueranno a vedersi lì in montagna, ristruttureranno insieme una baita, prima che Pietro inizi a esplorare il mondo.

ONE PIECE FILM: RED

Una storia compatta e autoconclusiva: un regalo per i fan a cui offre un’avventura ricchissima di personaggi. Il film ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda. La ciurma di Cappello di Paglia si ritrova nuovamente con i pirati più famigerati dei Sette Mari: stavolta dovrà raggiungere una misteriosa isola, dove dovrà cantare Uta, la cantante più famosa del mondo. Ma, pur essendo così nota, nessuno l’ha mai vista in faccia: questa è la prima volta che appare in pubblico.

VICINI DI CASA

Un film a cui sarebbe servito un po’ di ritmo ma che non è privo di momenti gradevoli. Commedia italiana in cui due coppie si trovano a confrontarsi. Il cast vede protagonisti volti noti al grande pubblico come Claudio Bisio (Zelig) e Vittoria Puccini (Elisa di Rivombrosa).

Si prevede quindi un Natale da cinema, con tanti film che aspettano di essere visti dal grande pubblico italiano durante le festività.