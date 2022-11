Sbagliata ascendente leone, dove vedere il film di Emma Marrone: quando esce su Prime Video e anticipazioni

Sbagliata ascendente leone è un docufilm di Emma Marrone. Un progetto al quale la cantante fornisce anche la colonna sonora con l’omonimo brano. Si tratta di una sorta di pellicola autobiografica che non ha una cronologia. Un racconto che la Marrone fa della sua vita che ha ottenuto già un grande successo da parte di quanti lo hanno visto in anteprima.

Trama del docufilm e dove si può vedere

Il docufilm sarà disponibile su Prime Video dal 29 novembre e ha la durata di 87 minuti. È il racconto del percorso professionale della cantante. Un percorso nel quale la Marrone ha formato la sua esperienza canora, i suoi incontri, i suoi successi. Vengono rappresentati due anni di vita professionale della protagonista nel quale si passa dai concerti all’esperienza come giudice di X Factor, il Festival di Sanremo e i film. Un piccolo stralcio della vita della cantante non solo sul palcoscenico, ma anche lontana dai riflettori, nella sua quotidianità. Un prodotto che si annuncia un altro successo per Emma Marrone.