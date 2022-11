Quando ci sarà il Cyber Monday 2022? Date e offerte

Il Cyber Monday è il secondo evento più atteso per quanto riguarda lo shopping pre-natalizio. Si tratta di una giornata promozionale che cade il lunedì successivo al Black Friday e che sancisce sancisce un po’ la chiusura dell’omonimo periodo promozionale. Come il nome fa intuire è una giornata interamente dedicata all’elettronica dove i grandi negozi mettono in forte sconto gli ultimi prodotti a magazzino di questa categoria.

Il Cyber Monday 2022?

Oltre quattro consumatori italiani su cinque (84%) sono interessati ad acquistare durante il Black Friday (venerdì 25 novembre 2022) e il Cyber Monday (lunedì 28 novembre), lo conferma lo studio PwC. La visita alle piattaforme e-commerce e ai siti di colossi degli acquisti online come Amazon si conferma il metodo di ricerca principale per le vendite. Il 47% farà acquisti se ritiene che ci sia un’offerta sufficientemente conveniente, mentre solo il 7% dichiara di non essere interessato ad acquistare.

Tra gli italiani interessati a fare shopping, quattro su cinque (82%) compreranno oggetti per sé stessi, mentre il 65% acquisterà prodotti per la propria famiglia. Erika Andreetta, Emea fashion & luxury leader e partner PwC Italia, spiega: “Dai nostri dati emerge che i più acquistati durante il Black Friday e il Cyber Monday saranno i prodotti elettronici e tecnologici, oltre a quelli del comparto fashion, inclusi capi di abbigliamento per adulti, scarpe e accessori, preferiti da due italiani su cinque (41%). Seguono nelle preferenze gli articoli per la casa (21 %), i prodotti di salute e bellezza (20 %) e i libri (19 %)”.

Le offerte

Per i notebook, troviamo un “ASUS VivoBook Go E410KA, Notebook Thin&Light con Monitor 14″ FHD Anti-Glare Ruotabile a 180°, 1.3kg, Intel Celeron N4500, RAM 4GB, 64GB eMMC, Windows 11 Home S, Argento” a 199,00 euro, col 40% di sconto. Per gli smartphone, un “realme Narzo 50i Prime 3+32GB – Batteria da 5000 mAh, Schermo intero da 6,5″, Processore octa-core Unisoc T612, Ultra sottile, spessore di soli 8,5 mm, Dark Blue, caricabatteria non incluso” a 98,99 euro con il 29% di sconto.

Per gli iPhone, un “Apple iPhone 13 5G 128GB NUOVO Originale Smartphone VERDE GREEN” a 749,90 euro e con 100 euro di sconto sul prezzo di mercato. Per i tablet, un “HUAWEI MatePad T 10 2021 Tablet, Display da 9.7″, RAM da 2 GB, ROM da 32GB, Processore Octa-Core, EMUI 10.1 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, LTE, Blu (Deepsea Blue)” a 119,00 euro e col 40% di sconto. Per gli smartwatch, uno “HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Sakura Pink” a 49,90 euro col 23% di sconto.