Quando iniziano le vacanze di Natale 2022 a scuola? Il calendario Regione per Regione

Gli studenti italiani stanno aspettando l’arrivo delle feste di Natale per poter finalmente staccare dalla routine scolastica dopo più di tre mesi dal termine delle vacanze estiva. Il calendario delle festività permetterà alle scuole di chiudere i battenti lungo tutto il periodo che comprende le feste di Natale, Capodanno ed Epifania concedendo una pausa anche al corpo docenti e al personale scolastico.

Le date delle festività scolastiche vengono indicate con largo anticipo, ancor prima del suono della prima campanella. Anche quest’anno è andata così, ma andiamo a vedere Regione per Regione quando iniziano le vacanze natalizie e quando finiscono. Sicuramente quest’anno il break si annuncia più lungo visto che l’Epifania cade di venerdì. Molti studenti rientreranno perciò in classe direttamente il 9 gennaio 2023.

Calendario scolastico Regione per Regione

Sta di fatto, però, che ogni Regione adotta il suo calendario delle vacanze. Andiamo a vedere: la provincia di Bolzano dal 24 dicembre all’8 gennaio, il Friuli Venezia Giulia da sabato 24 dicembre al 7 gennaio, il Trentino dal 23 al 6 gennaio compresi, il Veneto dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio, la Puglia da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio, le Marche dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio, la Toscana da sabato 24 dicembre al 6 gennaio compresi, il Molise dal 23 dicembre al 7 gennaio, la Valle d’Aosta dal 24 dicembre al 7 gennaio, la Campania dal 23 dicembre al 6 gennaio, la Basilicata dal 24 dicembre al 7 gennaio, la Calabria dal 23 dicembre al 7 gennaio, l’Emilia Romagna da sabato 24 dicembre al 6 gennaio, la Liguria da sabato 23 dicembre all’8 gennaio compresi, la Sicilia dal 23 dicembre al 7 gennaio, il Piemonte dal 23 dicembre al 7 gennaio, l’Abruzzo dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio. Il Lazio dal 23 dicembre al 6 gennaio e la Sardegna dal 23 dicembre al 6 gennaio.