Risparmio Casa, ‘Prezzi Shock’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Il mese di settembre inizia all’insegna degli sconti per i clienti di Risparmio Casa con tante offerte in particolare, ma non solo, dedicate al ritorno a scuola. Sconti tuttavia anche sui prodotti per la casa con tante promozioni dedicate. Ecco dunque i dettagli del nuovo volantino.

Nuovo volantino Risparmio Casa settembre 2022

Questi alcuni degli articoli in offerta. Omino Bianco lavatrice (52 lavaggi) a 2.99 euro, Coccolino 3 litri a 2.50 euro, Smac Express a 0.99 centesimi, tampone rapido Covid-19 a 2.99 euro, Colgate dentifricio a 0.59 euro, Elmex collutorio a 3,99 euro, Palmolive Shampoo a 0.99 euro. Head & Shoulder 250ml a 1.79 euro, Intesa Bagno Doccia 500 ml a 1.99 euro, Palmolive Doccia a 0.79 euro. Oppure Rasoio usa e getta 10 pezzi a 0.99 euro. Dixan 36 pezzi a 5.99 euro, Spuma di Sciampagna Ammorbidente concentrato a 1.69 euro, Ace candeggina a 1.99 euro.

Sfoglia il volantino Prezzi Shock

Le offerte del volantino sono valide fino al prossimo 18 settembre 2022. Per maggiori informazioni, punti vendita aderenti visita il sito ufficiale della catena. Per sfogliare invece tutte le offerte della promozione Prezzi Shock di Risparmio Casa segui questo link.