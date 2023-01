Saldi su Amazon fino all’8 gennaio 2023: tutti gli sconti e le offerte sugli iPhone

Amazon apre il 2023 con una serie di offerte tecnologiche per i suoi clienti. Smartphone, tablet, smartwatch, notebook e tanto altro ancora. Tra gli sconti proposti dall’azienda di commercio elettronico statunitense bisogna dare un occhio a prodotti Apple, ma anche a monitor Samsung, tablet Lenovo, smartphone Motorola e Nokia e il Nothing Phone.

Promozione ‘Il Vero Fuoritutto’

Dal 9 al 19 gennaio è prevista la promozione ‘Il Vero Fuoritutto’ nel quale sono previsti sconti fino al 60% sui prodotti in vendita. Tra le grandi offerte di Amazon ci sono le tv QLED e OLED, oltre a smartphone e tablet. Iphone 13 a 799 euro, QLED Samsung 55’’ a 699 euro, ladtop Hp a 399 euro e tanto altro ancora. E Amazon Italia propone tante offerte su prodotti tecnologici: Nothing Phone a 399,99 euro, Acer Aspire 5 notebook a 459 euro.

Tante offerte Apple

Tantissime le offerte Apple, valide solo fino all’8 gennaio del 2023 denominata ‘Speciale Apple Happy Holiday’s’. Apple Watch, iphone, Airpods, Macbook a prezzi imbattibili che, tra le altre cose, possono anche essere acquistati a rate mensili senza interessi. Per esempio: Samsung Galaxy S22 a 1099,99 euro; Iphone 14 e Iphone 14 plus, Apple Airpods a 139 euro, Apple Watch a 319 euro, Apple Ipad a 369 euro, Apple Iphone 14 a 1029 euro e tanto altro ancora.

Prodotti Oppo scontati

Sono previsti anche grandi offerte sui prodotti OPPO per una promozione che va avanti fino al 19 gennaio prossimo. Una serie di sconti elencati nel volantino denominato ‘Speciale Oppo’, con prezzi ribassati su prodotti della nota azienda cinese e tra gli altri smartphone Oppo Reno8, auricolari Oppo Enco Bud2 e smartwatch Oppo Watch free. Offerte da verificare per investire al meglio i soldi ed acquistare un prodotto tecnologico giusto per le proprie esigenze.