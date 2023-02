San Valentino, frasi celebri e immagini da inviare per gli auguri il 14 febbraio 2023

San Valentino è una giornata tanto odiata quanto amata! Ovviamente la differenza la fa la propria situazione e condizione sentimentale. Per i single saranno 24 ore di inferno, dal momento che non si parlerà d’altro, e tutto sarà dedicato all’amore di coppia. Ma non devono disperare, perché il giorno dopo sarà san Faustino, la giornata dedicata a tutti single del mondo, o semplicemente a chi ama così tanto sé stesso da essere completo. Ad ogni modo, però, il 14 febbraio 2023 è completamente dedicato alle coppie, a coloro che hanno trovato la loro anima gemella.

San Valentino, l’amore in ogni sua forma per il 14 febbraio 2023

San Valentino, frasi celebri e immagini da inviare

Ma bando alle ciance, e veniamo al nostro tema: come mandare i migliori auguri ed essere super romantici per San Valentino 2023? Ecco una lista di frasi davvero coinvolgenti per far sentire speciale il vostro partner e una serie di immagini che potrete inviare di contorno. Eccole qui per voi:

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare.

Amami poco, ma amami a lungo.

Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura.

Amarti è la cosa migliore che mi sia mai capitata… Buon San Valentino Amore Mio!

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita.

Voglio rendere la nostra vita così meravigliosa che ogni giorno sembrerà San Valentino. Tanti auguri amore mio!

L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere – solo con ciò che ti aspetti di dare – cioè tutto.

Sognavo di trovare l’amore della mia vita, ed eccoti qui. Buon San Valentino amore mio!

Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

Io sarò poeta, e tu poesia.

Le migliori immagini da inviare per San Valentino 2023

Dopo la nostra rassegna di frasi, ecco invece le immagini più belle del web, senza copyright, che potrete inviare al vostro partner per un bellissimo messaggio con cui iniziare la giornata del 14 febbraio 2023: