San Valentino, tutte le frasi simpatiche e d’amore da inviare il 14 febbraio 2023

San Valentino è alle porte, ormai manca davvero poco alla bellissima ricorrenza che tutti gli innamorati del mondo stanno aspettando per poter trascorrere nel migliore dei modi questa incredibile giornata all’insegna di ciò che move il sole l’altre stelle, ovvero l’Amore. Certo, amarsi vuole dire farlo sempre, ogni giorno con la medesima intensità, e non c’è bisogno di fare gesti eclatanti per far sentire speciale il proprio partner.

Basterebbero le attenzioni, una parole dolce, uno sguardo d’intesa che nessun altro potrebbe captare o comprendere. Amarsi, insomma, è una scelta che va riconfermata tutti i giorni, ogni ora, anche e soprattutto durante le avversità della vita. Tuttavia, è bello anche avere una giornata ufficiale sul calendario per dare libero sfogo alla fantasia e alla creatività, per far felici le nostra anime gemelle. E se ancora non avete trovato l’amore, poco male, perché il giorno dopo, sarà anche San Faustino, il giorno dedicato al patrono dei single, dunque non scoraggiatevi.

Ad ogni modo, la romanticheria è di casa, ed è bello incentivarla anche con qualche frase profonda, forte, per toccare le corde più avute dei vostri sentimenti. Se siete a corto di idee, ma non volete perdere l’occasione per dire qualcosa di dolce e carino ecco alcune tra le frasi più simpatiche che vertono sul tema amore che potrete inviare per la giornata del 14 febbraio 2023. Eccole di seguito, scegliete quella che più vi piace: